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Трамп і не тільки: хто “забив” на день народження Путіна

08.10.2018

Трамп и не только: кто ’’забил’’ на день рождения Путина

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто не вітали главу РФ Володимира Путіна з днем народження.

Про це свідчить повідомлення на сайті Кремля. Згідно зі списком, президент України Петро Порошенко також не відправив Путіну телеграму.

У той же час ряд лідерів особисто зателефонували російському президентові. Серед них президент Узбекистану Шавкат Мирзиев, Таджикистану – Емомалі Рахмон, Киргизстану – Сооронбай Жеенбеков, Азербайджану – Ільхам Алієв, Казахстану – Нурсултан Назарбаєв, Білорусі – Олександр Лукашенко і Сербії — Олександр Вучич, Молдови Ігор Додон.

 

До особистих привітань також приєдналися прем’єр-міністри Вірменії та Ізраїлю Нікол Пашинян і Біньямін Нетаньяху.

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