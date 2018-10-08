Путін заявив про рекордне зростання реальних зарплат в Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що зростання реальних зарплат в країні досяг рекордного за останні шість років показника. «Зростання реальних зарплат — 8,7%, це рекордний показник з 2012 року»,— повідомив глава держави на пленарному засіданні російсько-індійського ділового форуму.

Президент додав, що стала поліпшуватися ситуація на ринку праці, що створює сприятливі умови для роботи, в тому числі для індійського бізнесу. За його словами, рівень безробіття становить 4,7%.

Глава держави зазначив, що в Росії досягнута позитивна динаміка макроекономічних показниках, забезпечені стійкість державних фінансів та зростання золотовалютних резервів.