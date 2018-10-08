Що молодь думає про мітинги насправді

Покоління Y заплуталося: переважна кількість молодих людей вважають акції протесту неефективними, інші виходять з цікавості, за ідею або за лідером.

Сучасна молодь — люди, що народилися при Путіні. Все їх життя біля керма залишався один і той же чоловік. Опитування показують, що вони пишаються чинним президентом, але в цілому досить аполітичні. Соціологи називають їх конформістами. Так чому ж саме вони складають більшість на мітингах протесту?

Завідуюча лабораторією політичних досліджень НДУ ВШЕ Валерія Касамара вважає, що в цьому немає ніякого протиріччя.

«Коли ми бачимо фоторепортажі з мітингів, складається враження, що їх багато. Насправді відсоток опозиційної молоді у нас знаходиться на рівні статистичної похибки», — зазначає експерт.

З 19 лютого по 27 березня 2017 року співробітники лабораторії політичних досліджень ВШЕ опитали більше 6 тисяч студентів очних відділень з 109 російських вузів. І з’ясували, що 72% молодих людей вважають демонстрації і акції протесту неефективними, щоб щось змінити в цій країні. І лише 14% молодих людей заявили, що готові взяти в них участь, якщо такі відбудуться в їх місті.

«При цьому потрібно розуміти: коли люди кажуть, що взяли б участь у мітингах, це зовсім не означає, що вони підуть. Швидше за все, їм це просто симпатично, і зовсім не факт, що отримавши у “ВКонтакте” заклик прийти на мітинг, вони побіжать», — зазначає Касамара.

За результатами досліджень виходить, що протестна молодь — це ілюзія. «Ті 14%, які гіпотетично могли б взяти участь в якійсь опозиційно пофарбованої активності, ніяк не суперечать тому, що більшість симпатизує президенту», — підкреслила вона.

«Коли ми говоримо про тих, хто готовий і виходить на акції, потрібно розуміти, що більшість з них живе в Москві і Санкт-Петербурзі. Причому є таке відчуття, що Пітер налаштований навіть більш різко, ніж Москва. В мільйонниках начебто Єкатеринбурга теж є опозиційно налаштовані хлопці. Але в переважній більшості російських міст мітинги для молоді — це щось таке, що їх не стосується. Вони швидше побоюються виходити, тому що все на увазі і всі один одного знають. Багато хто сприймають мітинги як загрозу, особливо якщо говорити про хлопців з регіонів. Вони побоюються в принципі будь-яких санкцій, які можуть впасти на їх голову за участь у непровладних акціях. І немає впевненості, що це до чогось призведе», — зазначила експерт.

На думку завідуючої лабораторією, всі розмови про те, що ще один крок – і у нас повторитися 1917 рік, заводять непрофесіонали, які просто нагнітають ситуацію і не розуміють, про яку кількість молодих людей в дійсності йдеться.

«На фокус-групах більшість молодих людей у висловлюваннях про мітинги і протестної активності дотримуються прагматичної позиції. Для них важливо те, що в найближчому майбутньому їх чекає цікава робота, кар’єра, сім’я, а протестні акції сприймаються як щось зовнішнє і навіть чужорідне по відношенню до їх життя. Міркування про ці акції і опозиційних політиків носять абстрактний характер. Лише деякі були готові детально обговорювати протестну діяльність, говорити про порядку опозиційних мітингів і висловлювати свою позицію. При цьому найбільш бурхлива дискусія з цього питання проходила в сибірських містах — Новосибірськ, Томськ, а менше всього хотіли зачіпати цю тему молоді люди в регіонах з яскраво вираженими елементами патріархальної політичної культури — Казань, Ставрополь», — розповіла завідувачка лабораторією.

За її словами, для багатьох політична боротьба не є тим, що викликає їх справжній інтерес. Це не те, чим вони «горять». Звідси відсутність чітко сформульованої позиції і небажання давати остаточні оцінки.

«Для них опозиція і мітинги — дуже хисткий грунт для роздумів, де мотивація учасників протестної активності не може бути до кінця зрозуміла, а занурення в тему все тільки заплутує: держава, разгоняющее мітинги, діє правильно, але не завжди обгрунтовано, а опозиціонери начебто бажають блага країні, але роблять все тільки гірше», — зазначила співрозмовниця «Росбалта».

В цілому, за словами експерта, ставлення студентів до акцій протесту можна визначити як суміш засудження, співчуття і здивування. Амбівалентність відносини до протестних мітингів зводиться до двох тез: «Мітинги — марні, шкідливі і небезпечні» і «Мітинги — спосіб подати сигнал владі, що в країні є проблеми».

Прихильники першої тези вважають, що мітинги — популізм, «ораторство», на яку не варто витрачати власний час. Що подібна активність «не веде до вирішення питань, а тільки провокує людей». Що ті, хто виходить на вулицю з метою протесту, самі провокують органи правопорядку. Що подібна активність може призвести до серйозних сутичок, до людських жертв, в кінцевому рахунку вийде ОМОН — і всіх розженуть».

Прихильники другого впевнені, що мітинги — це нормальне явище для демократичного суспільства, люди мають право висловлювати свою точку зору з приводу назрілих проблем. Що це механізм, за допомогою якого громадяни можуть натякнути влади, що щось не так, не розв’язуючи конфлікту. І що влада надходять не зовсім правильно, коли намагаються замовчати або заборонити проведення мітингів, даючи сигнал про справедливості пред’явлених до них претензій.

При цьому не можна сказати, що шкідливими і небезпечними мітинги вважають прихильники влади. «Серед них є люди, які кажуть: незважаючи на те, що від мітингів немає ніякого толку, ми все одно ходили і будемо ходити. Для кого-то це такий спосіб соціальної самореалізації», — відзначила Касамара.

За результатами досліджень, які співробітники Лабораторії проводили безпосередньо на мітингах на початку 2012 року і навесні 2018-го, намітилися три групи.

У першій групі люди, які виходять на вулицю за ідею. Їм близька сама тема мітингу: «Я проти корупції, і мені все одно, хто буде проводити мітинг. Я прийду, тому що вважаю корупцію проблемою російського суспільства».

Друга група — люди, які приходять з цікавості. «Дуже показово це було наприкінці 2011 — початку 2012 років. Перед цим були спокійні часи, і те, що потім почало відбуватися, для молоді того часу було чимось безпрецедентним, чого вони в своєму житті ще не бачили. Для них це була велика тусовка, на яку можна заявитися, побачити селебріті. Тим більше, до певного моменту мітинги сприймали як безпечне проведення часу», — зазначила співрозмовниця «Росбалта».

І третя група підтримує політичного лідера, рух. Їм все одно, на яку тему мітинг.

Дійсно вони розбираються в тому, проти чого виступають? «З мітингів проти пенсійної реформи даних у мене немає. Не можу сказати з упевненістю, що серед молоді було дійсно глибоке знання питання. Схоже дослідження ми проводили на мітингу проти реновації в Москві. І, як це зазвичай буває, рівень обізнаності виявився досить низьким. Не розібравшись і не заглянувши всередину, молоді люди відразу пішли в заперечення», — зазначила вона.