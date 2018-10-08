Наодинці з левіафаном

Слабкі інститути раз за разом залишають людину один на один з левіафаном, і відчувають його на міцність. Вчителі в УИКе, телеведучого з іпотекою, — а є й поважче ситуації. Молодець той, хто зумів зробити правильний вибір, і не побоявся, скажімо, втратити роботу (або просто не побоявся гніву начальства), — але людина, як нас вчили, часто слабкий. І гарні інститути просто не допускають, щоб кожна людина регулярно стикався з таким вибором. Тому в країні з хорошими інститутами мільйони проживають своє життя, здійснюючи свій екзистенційний вибір лише в приватній сфері, у відносинах з близькими.

А тут — дивись в очі левиафану, не відвертайся, і не щурься на світло лампи в обличчя

І здригнеться людина — а далі спрацьовує самозахист: світ переустраивается в голові так, що все стоїть на якихось інших підставах. Саме, звичайно, неприємне — існування молодцов, зробили інший вибір. Тому в новій картині світу їх немає. Є картина моральної симетрії, коли кожного колись зламав левіафан, не один, так інший. Інший результат: люди починають відтворювати свою ситуацію, створюючи і підтримуючи те, що ламає інших, «шкідливі інститути», що підтримують суспільство в цьому його стані.

В епоху змін (яка неодмінно настане) важливо створити інститути, за яких люди будуть рідше потрапляти в ситуацію вибору під поглядом левіафана. Але сама епоха потребує мобілізації людей, у свій час зробили вибір вірно.