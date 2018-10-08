У військовій частині В Смоленській області знайшли мертвим лейтенанта

5 жовтня у військовій частині в селі Шаталово в Смоленській області знайшли тіло лейтенанта з вогнепальним пораненням, розповів Readovka.ru джерело, знайоме з ситуацією. Цю інформацію підтвердили у військовій комендатурі.

За словами джерела, швидше за все, мова йде про [Роскомнагляді]. Смерть лейтенанта розслідують військові слідчі.

Паблік «Омбудсмен поліції» без вказівки джерела повідомляє, що у лейтенанта знайшли передсмертну записку. За даними пабліка, він був помічником чергового по полку.

«Причинами [Роскомнадзора] військовослужбовець називає порушення прав на відпочинок, що служба йде не за розкладом, а також відсутність квартири, яку йому не надають. В цілому ж він невтішно відгукувався про військовій службі в РФ», — пише «Омбудсмен поліції».

Як наголошується в повідомленні, за іншою версією, лейтенант скоїв [Роскомнагляд] з-за дівчини. «Омбудсмен поліції» опублікував їх листування.

Оновлено о 20:45 У прес-службі Західного військового округу ТАСС підтвердили проведення перевірки з приводу загибелі військовослужбовця. За попередніми даними, 25-річний лейтенант, який прослужив три місяці, дійсно скоїв [Роскомнагляд].

«Одна з версій події — сварка з коханою, але записки при ньому не знайшли», — стверджує ТАСС джерело, близьке до слідства.