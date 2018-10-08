У Google створили додаток дозволяє обходити будь-які блокування сайтів

Інкубатор технологій Jigsaw (Google Ideas) випустив новий додаток Intra, яке дозволить заходити на сайти, заблоковані у конкретній державі.

Про це повідомляє CNET.

Уточнюється, що додаток буде створювати між сервером і смартфоном зашифроване з’єднання, за якого провайдер не зможе визначити, які сайти відвідує користувач.

За словами розробників, багато країн намагаються приховувати від своїх громадян доступ до певної інформації шляхом блокування ресурсів.

«Маніпуляції з DNS-запитів є однією з форм цензури в світі. Люди знаходяться в небезпеці, намагаючись дізнатися, що відбувається насправді», — говорить менеджер Jigsaw Джастін Хенк.

Представники додатки зазначають, що за допомогою Intra можна відвідувати заборонені сайти, при цьому фактично не порушуючи чинне законодавство.