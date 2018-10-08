Інгушетія повстала проти Кадирова і Путіна: десятки тисяч людей вийшли на вулиці

У неділю, 7 жовтня, в столиці Інгушетії Магасі пройшли протести проти здачі територій сусідньої Чечні.

Про це повідомляє MK.RU. Крім Конституційного суду і половини парламенту, опозицію підтримало місцеве духовенство. За словами очевидців, кількість учасників народного сходу досягло 30 тисяч осіб, при тому, що в столиці республіки проживають менше 9 тисяч осіб. Уряд санкціонував мітинг як мінімум до 15 жовтня.

Глава Інгушетії Юнус-Бек Євкуров заявив, що члени його уряду повинні пояснити людям, що угода з Грізним вигідно для них. При цьому він сам не хоче виходити до народу. Раніше глава республіки намагався налагодити діалог особисто, але у відповідь його закидали пляшками. Тепер він загрожує організаторам протестів і депутатам, звинуватив його у фальсифікації голосування за кордону, кримінальним переслідуванням.