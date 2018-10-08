Обличчям до патріотів

Коли наша влада робить крок, який, як здається, їй зовсім не потрібен, це змушує насторожитися.

Громадськість радіє. Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про часткову декриміналізацію сумно знаменитої 282 «екстремістської» статті Кримінального кодексу РФ. Про те, що деякі формулювання цієї статті можна трактувати дуже широко, багато років говорили не тільки ті, хто був з нею засуджений або ж їхні родичі, але і багато інших — від ліберальних правозахисників до брутальних націоналістів. Невдоволення особливо посилилося, коли по 282-й почали саджати за пости, репости і навіть лайки в соцмережах.

І ось відбулося! У червні 2018 року відбулася чергова «пряма лінія» Путіна з народом. В ході цього дійства депутат Держдуми Сергій Шаргунов поскаржився, що «молодих патріотичних людей» садять за організацію невинних спільнот і репости в соцмережах. Володимир Путін у властивій йому манері, як би мимохідь замітив, що «не можна все доводити до абсурду і маразму» і, загалом, треба з цим розібратися.

Далі тема, як зазвичай, широко обговорювалася прокремлівським «громадянським суспільством» і, що характерно, люди в погонах тут же виявили, що «подекуди у нас деколи» по цій статті садять необґрунтовано.

На підготовлену таким чином грунт і впав благословенний президентський законопроект. «Ярем він панщини старовинної оброком легким замінив, і раб долю благословив…» Ненавидимая опозиційної і правозахисної частиною суспільства 282 стаття буде пом’якшено. Тепер за не дуже небезпечні «екстремістські» дії буде загрожувати лише адміністративна відповідальність (штрафи, громадські роботи і так далі), а кримінальна буде наступати лише за друге подібне правопорушення.

Природно, ступінь суспільної небезпеки тих чи інших дій або висловлювань у кожному випадку буде визначати конкретний суддя — виходячи з власних уявлень про те, що є «екстремізм», а що ні, але, головним чином, орієнтуючись на флюїди, які виходять від керівників «партії і уряду» (не кажучи вже про їх прямі вказівки). Але, як би те ні було, крен у бік пом’якшення покарання за цією статтею сьогодні очевидна.

Звичайно, документ ще тільки внесено в Думу і навіть не пройшов першого читання. Але зрозуміло, що про нього можна говорити вже як про повністю схваленому. Адже це президентський законопроект, а значить, проблем з його проходженням у нижній палаті не буде. Готовий приймати ставки — щось (мабуть, внутрішній голос підказує мені, що він буде прийнятий одноголосно, причому в кожному з трьох читань.

Той самий внутрішній голос підказує мені та інше. Що якщо б Путін з якихось своїх міркувань вирішив не зменшилася, а, навпаки, посилити 282 статтю, то Дума, хоч і не без гучних заяв своєї ручної опозиції, теж б його підтримала. Тому що слово царя у нас є закон…

Дещо менш зрозуміло інше — навіщо владі сьогодні потрібно пом’якшення «екстремістської» статті? Адже вона цілком могла вибрати і третій варіант — нічого не міняти і навіть не піднімати цю тему. Але підняла. Навіщо? Громадська думка? Не смішіть! Влада сама його і створює. А якщо в суспільстві й справді є щось, що людей масово обурює, але при цьому необхідно Кремлю, то такі настрої можна спробувати змінити харизмою Путіна або добре організованою пропагандистської компанією ручних телеканалів. Якщо ж і це не допомагає, як вийшло в час прийняття пенсійної реформи, то Путін це невдоволення просто ігнорує.

Так в чому ж тоді справа? У мене на цей рахунок дві гіпотези. Перша полягає в тому, що після довгого перебування у влади деякі автократи стають м’якше і ліберальніше. Дехто, як у свій час Іван Грозний, навіть починають каятися — було таке з цим правителем ближче до пенсії… Проте це припущення нівелюється тим, що Володимир Володимирович на старезного старця зовсім не схожий. Зі ЗМІ ми знаємо, що він стежить за фізичною формою, займається спортом. Так і душею, схоже, розкисати теж не збирається.

Друге пояснення більш прагматично. Добре відомо, що стаття 282 найбільше дратувала патріотичну опозицію існуючому режиму. Не випадково Шаргунов у своєму червневому спілкуванні зі своїм президентом згадав «патріотичних хлопців»… Пом’якшуючи цю статтю, влада очевидно набуває нових союзників всередині Росії. Їх енергію завжди можна спрямувати як на внутрішні, так і зовнішні проекти. Кругом адже вороги, а тут під ногами такий потенціал… Гріх ним не скористатися.

За фактом ж, з «екстремістської» статті станеться те, що керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков називає задіянням «дадинской» схеми (по імені Ільдара Дадина, засудженого за «неодноразові порушення» законодавства про організації пікетів і мітингів за статтею 212.1 КК РФ). Тобто за «екстремізм» садити все одно будуть, хоч і не з першого разу.