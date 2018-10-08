Оборонна осінь режиму

Влада не встигають перетравлювати внутрішні і зовнішні невдачі. Звідси і безсистемність дій.

Більшість пересічних людей і багато аналітиків, незалежно від рівня свого лоялизма або критичності, до недавніх пір виходили з того, що начальство у всьому керується якимось заздалегідь складеним таємним планом, який хід за ходом і реалізує. Тобто веде народ правильної (варіант — неправильної) дорогий, не пояснюючи чому.

Навіть раніше це було не так. Наш режим керувався не стільки черговими планами, скільки бажанням утримувати ініціативу на всіх домашніх і міжнародних фронтах. І багато в чому йому це вдавалося.

А зараз перестав.

«Ви знаєте, я іноді думаю, що було б добре для нас, якби ті, хто хоче вводити санкції, ввели б всі санкції, які тільки можна ввести, і як можна швидше. Це розв’язало нам руки для захисту своїх національних інтересів…» Зовсім не якийсь хитромудрий відповідний проект стоїть за цим висловлюванням Володимира Путіна на «Російської енергетичної тижня». Не про «дедоларизацію» він — її наближення і так вже стало кошмаром для капітанів російської економіки і фінансів. Часи, коли чергові санкції і бойкоти вдавалося піднести публіці як гарну новину, давно пройшли.

Путін просто демонструє стомлення і фаталізм. Таку ж втома виявляє і машина пропаганди. Якщо формально, то вона робить те ж, що і завжди: дає відсіч іноземним ворогам, викриває, регоче і розповідає історії з паралельної дійсності. По суті ж — понуро огризається від сиплються з усіх боків викриттів.

Занадто багато всього навалилося. Маса подробиць, не встигаєш переварити. Всі ці прізвища, закордонного паспорта, чеки, розповіді про хакерські атаки обвинувачення, обвинувачення — американські, британські, голландські. Офіційні особи в Москві та за кордоном, ще недавно так любили посперечатися і побудувати, все частіше просто відмовляються що-небудь пояснювати.

Наше коментаторське співтовариство енергійно шукає прихований сенс у новітніх крилатих словах вождя, виголошених на все тій же «Енергетичної тижня». Про те, що Скрипаль — «просто покидьок», що «шпигунство, як і проституція, — одна з найважливіших професій у світі» і т. д.

А раптом глибокого сенсу у цих репліках немає, а значить і не треба його шукати? Як і в думках вголос на нараді з міністрами: «Після прийняття президентських поправок стало ясно, що не буде ніякого доходу від заходів щодо зміни пенсійної системи, а навпаки — уряд повинен буде отфинансировать запропоновані президентом поправки». Дійсно чи слід після цього спішно вчитуватися в баланси і підраховувати збитки подобревшей скарбниці? А що, якщо збитків не буде?

У січневому зверненні до народу Володимир Путін абсолютно ясно вказав, що реформа пенсій робиться не для того, щоб витрачати більше грошей, а для того, щоб їх зберегти. Повністю погоджуючись з цією характеристикою даного заходу, можу лише припустити, що раптове його перетолкование свідчить зовсім не про поворот у пенсійній політиці, а лише про бажання якось повідомити народу, що даремно він дорікає свого президента. Почуте чи було це повідомлення? Поки немає. Тільки що опублікований Фгд щотижневий опитування говорить про подальше плавне зниження рейтингів Путіна і «Єдиної Росії».

А як поставитися до хвилі губернаторських відставок? Це заздалегідь задуманий і холоднокровно здійснюваний план або серія безсистемних дій, спішно вжитих у відповідь на провал казенних кандидатів?

Думаю, і те, і інше. План, мабуть, справді був заготовлений. Хоча не треба перебільшувати його послідовність і логічність. Теорії про те, що на всі посади вирішено призначити то вірних охоронців, то молодих освічених технократів, з самого початку були великим спрощенням. Про те, що вони суперечили один одному, я й не кажу.

Якийсь перелік призначенців, безумовно, був складений. Але після вересневих виборних казусів його виразно довелося оновити.

Взяти саму гучну відставку — зміщення Георгія Полтавченко. Майже не сумніваюся, що до вересня його планували просунути на наступний термін. А от після — зважили його можливості і вирішили не спокушати долю.

Склад нових т.в.о. розібраний у всіх подробицях. Там можна побачити і охоронця, і технократа, і кланового висуванця, та запеклого номенклатурника зі службової та бізнес-загартуванням 90-х років. Загальної логіки немає. У кожному конкретному випадку шукали максимально простий спосіб уникнути нових виборних конфузів. Але принципова схема — колишня. Владна машина судорожно латає діри і не помічає, що на місцях вже відкрито вимагають оновлення правил.

«Я бачу і відчуваю криза довіри до влади. Для того, щоб його подолати, важливо виконувати обіцянки, дані людям. Але в сформованій системі це неможливо. У ній закладена програмна помилка — у відносинах між муніципалітетом, краєм і федеральною владою… Зараз щорічні надходження податків у Владивостоці становлять 56 млрд рублів, але в міському бюджеті залишається всього 6 млрд. Ще 6 млрд надходять у вигляді субсидій і субвенцій, і це інструмент підпорядкування і маніпуляцій…»

Можу тільки здогадуватися, чим керувався подав у відставку мер Владивостока Віталій Веркеенко, який відмовився співпрацювати з новим т.в.о. Олегом Кожем’яко, кинутим на Примор’ї в якості важкоатлета з багатою мережею місцевих зв’язків. Але відкриті нападки регіональних верхівок на саму ідеологію вертикалі, схоже, перестає бути рідкісним явищем. Можливо, федеральний центр готовий за це карати, але чіткої власної відповіді на такі питання у нього сьогодні немає. Ініціатива втрачена і тут.

Осінь системи. Глуха, сумна і оборонна.