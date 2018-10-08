Виграш Хабіба, перемога Конора, многоходовочка Путіна

Отже, що ми маємо в чистому залишку від сутички Конор-Хабіб. Хабіб виграв бій і миттю ломанувся в зал брати участь у кривавій масовій бійці, яку почали його группиз. Члени команди Хабіба затримані члени команди Конора – ні. Розслідування проводить атлетична комісія штату Невада. Втім, глава UFC вже заявила, що группиз Хабіба в результаті відпустили, тому що Конор не захотів висувати звинувачення.

Виплата гонорару Макгрегору схвалена, гонорар Нурмагомедова заморожений на час розслідування. На прес-конференції Хабіб не став відповідати на питання журналістів, а тільки виправдовувався, мовляв, як же так, Конор образив його релігію, а медіа продовжують обговорювати тільки те, як Хабіб поліз бити пику команді суперника. Дійсно, чому навіть після поразки в бою переможцем все одно виглядає веселий чувак, який любить випити, потусуватися з Путіним і не лізе в бійку там, де не треба махати кулаками?

Мабуть, спілкування з Путіним Конору дало набагато більше, ніж Хабібу. Mnogohodovochka в кращих традиціях нашого президента, чого вже там.