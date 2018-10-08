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У Румунії не зарахували результати референдуму про одностатеві шлюби

08.10.2018

В Румынии не засчитали результаты референдума об однополых бракахУ Румунії провалився референдум про поправки за “традиційну сім’ю”.

Всенародне голосування відвідали трохи більше 20% громадян країни, у той час як мінімальний відсоток для визнання становить 30%. У Румунії з-за низької явки провалився референдум про внесення поправки, що визначає шлюб як союз між чоловіком і жінкою, в конституцію Румунії, повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що, за підрахунками після закриття дільниць, всенародне голосування відвідали 20,41% громадян країни, у той час як мінімальний відсоток для визнання референдуму дійсним становить 30%.

Зараз у конституції Румунії визначення шлюбу закріплено як союз між подружжям, що може спростити введення в країні одностатевих шлюбів, підкреслюється в газеті. Одностатеві шлюби в країні не легалізовані.

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