У Румунії не зарахували результати референдуму про одностатеві шлюби

У Румунії провалився референдум про поправки за “традиційну сім’ю”.



Всенародне голосування відвідали трохи більше 20% громадян країни, у той час як мінімальний відсоток для визнання становить 30%. У Румунії з-за низької явки провалився референдум про внесення поправки, що визначає шлюб як союз між чоловіком і жінкою, в конституцію Румунії, повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що, за підрахунками після закриття дільниць, всенародне голосування відвідали 20,41% громадян країни, у той час як мінімальний відсоток для визнання референдуму дійсним становить 30%.

Зараз у конституції Румунії визначення шлюбу закріплено як союз між подружжям, що може спростити введення в країні одностатевих шлюбів, підкреслюється в газеті. Одностатеві шлюби в країні не легалізовані.