Екологічна катастрофа: у Корсики зіткнулися два кораблі

У воду потрапило паливо.



Зіткнення туніського транспортного судна і кіпрського контейнеровоза в Середземному морі може закінчитися екологічною катастрофою.

Інцидент стався в неділю, 7 жовтня, недалеко від французького острова Корсика. Люди не постраждали, але у воду потрапило паливо, повідомляє Reuters.

“Смуга забруднення шириною 300 метрів і довжиною менше одного кілометра майже стабільна”, – йдеться в повідомленні морської префектури міста Тулон.

Франція, Монако та Італія прийняли заходи по усуненню наслідків аварії. У район розливу нафтопродуктів спрямовані спецсуду, які у понеділок вранці почнуть операцію по ліквідації забруднення.