Мінфін: економіка Росії стала менше залежати від нафти і санкцій

Економіка Росії стала менше залежати від зовнішніх факторів: цін на нафту і санкцій, вважає перший віце-прем’єр — міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

“Ми стали менше залежати від зовнішніх факторів, не дивлячись на те, що у нас такий подвійний удар вийшов: зниження цін на нафту в минулому і зовнішні обмеження. Але, тим не менш, я можу зараз стверджувати, що наша економіка стала менш залежна від цін на нафту, і менш залежна від дії санкції. Ми навчилися реагувати на ті обмеження, які введені, ми почали розвивати свою власну економіку, власну промисловість, сільське господарство”, — сказав Силуанов в програмі “Путін. Кремль” на телеканалі “Росія — 1”

За його словами, Росія стала більш незалежною з точки зору зовнішніх імпортних технологій.