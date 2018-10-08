Пекін підтвердив затримання глави Інтерполу

Китайська Народна Республіка підтвердила, що глава Інтерполу Мен Хунвэй затриманий владою.

За даними Reuters проти Хунвэя відкрили справу і почали розслідування. Глава Міжнародної організації кримінальної поліції також займає посаду заступника міністра громадської безпеки КНР.

Офіційний Пекін подробиць справи і причини затримання не повідомляє.

За словами дружини чиновника Грейс Мен перед зникненням її чоловік встиг їй надіслати фото ножа і написати, що знаходиться в небезпеці.

Оновлено. Прес-служба Інтерполу повідомила, що Мен Хунвея відправлений у відставку. Новим головою став перший віце-президент Кім Чон Ян. Перевибори пройдуть в листопаді 2018 року в ОАЕ.

Нагадаємо, глава Інтерполу 29 вересня відправився в Китай і з тих пір не виходив на зв’язок. Він очолює організацію з 2016 року.