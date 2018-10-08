“Відправив зображення ножа”: дружина глави Інтерполу розповіла шокуючі деталі його зникнення

Влада Китаю підтвердили інформацію про те, що президент Інтерполу Мен Хунвэй знаходиться під арештом. У свою чергу, його дружина повідомила, що перед зникненням чоловіка отримала від нього повідомлення на телефон: фото ножа.

Відзначається, що в Китаї підтвердили інформацію про те, що глава Інтерполу, а також заступник міністра громадської безпеки КНР Мен Хунвэй, перебуває під арештом.

Поки офіційний Пекін не надає більш конкретної інформації про причини затримання високопоставленого чиновника.

У виданні додають, що глава Міжнародної організації кримінальної поліції пропав ще в кінці вересня, коли поїхав в Китайську Народну Республіку. З тих пір він не виходив на зв’язок зі своєю родиною і знайомими.

Відомо, що Мен Хунвэйя затримали і відвезли на допит, як тільки його літак 25 вересня приземлився в Китаї. Точної інформації про те, де саме зараз знаходиться Хунвэй, немає.



Дружина глави Інтерполу попросила не фотографувати її обличчя і розповіла пресі про зникнення чоловіка

У свою чергу, дружина глави Інтерполу Грейс Мен розповіла пресі про те, що перед своїм зникненням чоловік написав їй, що знаходиться в небезпеці і відправив зображення ножа.

За чотири хвилини до того, як відправити знімок, він написав їй повідомлення: “Чекай мого дзвінка”.

В Інтерполі зникнення Мен Хунвэя назвали питанням для розгляду відповідних структур у Франції та Китаї.