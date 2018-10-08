Лещенко розповів про схему Порошенко з «Богданом» і «Укрексімбанком»

Президент України Петро Порошенко вже два місяці не підписує закон про незалежних наглядових радах в держбанках. Про це повідомив нардеп Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

На думку депутата, Порошенко робить це, щоб і далі «доїти» державні фінансові установи. Лещенко нагадав, що корпорація «Богдан», власник якої — соратник і бізнес-партнер глави держави перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, заборгувала «Укрексімбанку» 1,3 млрд грн.

«І що повинно було статися? Банкрутство? Розпродаж майна? Ні, сталося диво! Держбанк дозволив Порошенко не платити відсотки по кредиту багато-багато років. Поки Нацбанк дає іншим банкам за 17 відсотків у рік, «Укрексімбанк» попросив «Богдан» розраховуватися з ними за ставкою 0,5 відсотків в рік. Щоправда, банк був настільки суворий, що вже в наступному році потребуватиме платити на цілих піввідсотка більше — вже 1 відсоток на рік. А ще через рік цілих півтора відсотка в рік! І так далі», – повідомив Лещенко.

Він підкреслив, що такі подарунки можновладцям робляться саме за рахунок українців – адже «Укрексімбанк» повністю перебуває у держвласності. «Це вам історія про «успішного бізнесмена» Порошенка і його партнера Гладковском, які збудували багато будок, а також призначили сина свого друга керувати «Укрексімбанком». Ну і ягода на пиріжок. Щоб і далі доїти держбанки, Порошенко вже два місяці не підписує закон про незалежних наглядових радах в держбанках. Все логічно — хто ж тоді буде їм допомагати будувати будки за наш з вами рахунок?» — додав депутат.

Як повідомляв SKELET-info, в першому кварталі поточного року корпорація «Богдан Моторс» отримала 40,9 млн грн чистого прибутку.

Нещодавно стало відомо, що «Богдан Моторс» закуповує двигуни у Псковського електромашинобудівного заводу, який також виробляє обладнання для російський військової техніки.