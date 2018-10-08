Максим Шкіль — кумівство з кримінальним душком допомагає вирішувати бізнесові питання

У червні 2017 року Райнер Бомба, держсекретар Федерального міністерства транспорту, будівництва і міського розвитку Німеччини, відвідав щойно відкритий під Одесою «Ауді Центр Одеса Південь».Увагу німців до цієї події було невипадковим. Це найбільша дилерська точка концерну AUDI AG в Україні і велика гордість його власника — Максима Шкіля.

У власності у цього бізнесмена зі Львова ще кілька підприємств, наприклад, «Перша логістична компанія» («ПЛК») — один з найбільших операторів з перевезення зерна залізницею.

Ні Бомби, ні автомобілебудівники з Німеччини не здогадувалися, що в салон Шкіля незабаром після того, як вони переріжуть стрічку і поїдуть, увійдуть представники правоохоронних органів.

Шкіль під пильною увагою податківців і поліції з 2014 року — того самого моменту, коли втік з країни його колишній покровитель Віктор Янукович.

Однак це не заважає йому залишатися на плаву і при новій владі. Надійний тил Шкілю і його «Першою логістичною» забезпечує нинішній міністр інфраструктури, а за сумісництвом кум глави «ПЛК» Володимир Омелян.

Міністр курирує «Укрзалізницю», в тісній зв’язці з якою Шкіль розвиває свій бізнес. Але про все по порядку.

Львівський регіонал

Максим Шкіль розвозив мінеральну воду на заводі свого батька у Львові — так зазвичай починаються матеріали в ЗМІ про стрімку кар’єру бізнесмена, написані піарниками.

Правда, багато чого залишається «за кадром». Побудувати великий хороший бізнес в Україні без політичної підтримки рідко кому вдається. Тому паралельно Шкіль прокладає собі шлях і в цьому напрямку: працює помічником народного депутата від «Партії регіонів» Миколи Демянко.

До 2014-го це було відмінним стартом, адже Він — близький друг Януковича. Незабаром Він стає лідером політичної організації «Молоді регіони» — молодіжного крила «Партії регіонів».

починаючи з 2014-го, Шкіль підкреслює в інтерв’ю, що абсолютно аполітичний

Однак, починаючи з 2014-го, він намагається підкреслювати в інтерв’ю, що абсолютно аполітичний. Менш обережно поводяться колишні колеги Шкіля.

Наприклад, ще один помічник Дем’янко — Костянтин Нестеренко — раптово засвітився на Кутузовському проспекті в Москві.

Точніше потрапили в об’єктив камери випадкового свідка зареєстровані на його прізвище номери Mercedes S500. Знаки, як і належить, від Верховної Ради, щоправда, прапорець України заклеєний.

Фото зроблено 2 січня 2018 року. Хтось із усієї цієї компанії явно їздив на Новий рік «[найближчому соратнику Януковича, також який біг до Москви Сергію] Курченко», — робить припущення Андрій Лозовий, секретар Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя.

за кермом Audi був п’яний Іван Федорко — начальник вантажоперевезень «Укрзалізниці» і великий друг Шкіля

Відомо, що Шкіль любить розкішні машини. Правда, Mercedes S500 — не його фасон. Пристрасть власника салону «Ауді» — Audi Q7. Саме цей автомобіль 3 липня врізався в машину фотокореспондента Максима Левіна. У салоні були ще дружина і маленькі діти журналіста. Всі вони опинилися в лікарні.

За кермом Audi був п’яний Іван Федорко — начальник вантажоперевезень «Укрзалізниці» і великий друг Шкіля. І настільки для нього цінне, що власник «ПЛК» подарував йому ту саму Audi Q7.

Хоча Федорко за це ДТП відбувся лише штрафом і позбувся прав, але своє місце в УЗ через резонансу інциденту втратив. Зате Шкіль продовжив тріумфальний шлях по шпалах.

Людина з граніту

Шкіль розповідає в інтерв’ю, що мало не зі школи мріяв стати підприємцем, бути фінансово незалежним від батьків. Однак батько чомусь не зважився довірити йому частку у своїй компанії.

Першим самостійним бізнесом в 2007-му, за словами самого Шкіля, стали гранітні кар’єри, які з’явилися у нього буквально відразу, як тільки він переїхав зі Львова до Києва з кількома тисячами доларів у кишені. Сумою, явно недостатньою для старту такого бізнесу.

Втім, в кульбіт з менеджера по розвезення мінералки в гранітні королі не було нічого магічного. На кар’єр 23-річного Шкіля посадили його високопоставлені покровителі з «Партії регіонів».

Пробивний львів’янин став зіц-головою у великому бізнесі своїх кураторів. Як підставний керівник він керував і кар’єром, і підприємствами по виробництву асфальтобетону і щебеню.

За ними пішла низка успішних бізнесів, які «створював» Шкіль. У їх числі «ПЛК».

Ще ведучи гранітний бізнес, Шкіль почав вибудовувати вигідну логістику — для вивезення граніту з чорнобильської зони на експорт. Зробити це було не просто, а дуже просто, маючи такого друга, як Федорко, — одного з ключових керівників “УЗ”.

навіть коли Федорко так недоречно врізався в машину журналіста і позбувся крісла, Шкіль продовжив успішно розвивати свій бізнес

Коли той отримав посаду директора з вантажних перевезень і логістики в УЗ, на нього і його «партнера» Шкіля пролився золотий дощ.

Біля залізничного чиновника виріс палац в елітній зоні під Києвом вартістю в кілька мільйонів доларів. А «Перша логістична» і справді стала першою серед конкурентів, завдяки преференціям, які отримувала від УЗ.

«Партнери» зблизилися ще й сім’ями: Федорко влаштував у «ПЛК» свою дочку. Пізніше вантажний бос УЗ пішов на підвищення, ставши начальником прифронтовій Придніпровської залізниці.

Навіть коли Федорко так недоречно врізався в машину журналіста і позбувся крісла, Шкіль продовжив успішно розвивати свій бізнес.

Він вчасно відчепив свій вагончик від складу, мчить в прірву, і пристикувався до локомотиву, пахнущему свіжою фарбою.

Як говориться, май сто друзів — і бажано при кожній владі. Главу «ПЛК» підстрахував його кум — міністр Омелян, якому підвідомча «Укрзалізниця».

Схематичне рішення

Але не так давно перед впевнено мчащими складами “Першою логістичною” знову замиготіли червоні семафори. У листопаді 2017-го детективи НАБУ провели обшук у будинку Омеляна по справі про незаконне збагачення.

А в квітні 2018 — і в самій «ПЛК». Інсайдерські джерела в правоохоронних органах повідомляють, що компанія Шкіля пов’язана з низкою податкових злочинів.

За матеріалами ЗМІ, слідче управління Державної фіскальної служби по Львівській області проводить досудове розслідування у відношенні ТОВ «Зертранс» за статтею ст. 212-3 КК України — Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».

«Зертранс», як і «ПЛК», із завидною постійністю перемагають у тендерах Мінагрополітики на перевезення сільгосппродукції. Причому податковий номер «Зертранса» повністю збігається з номером компанії «УПІ-Магістраль». А на ту припадає найбільша частина витрат «ПЛК».

Керівником «УПІ-Магістраль» вказано якийсь Олег Бурлаченко, який часто згадується і як формальний засновник «Першою логістичною».

«виграючи» тендери від Мінагрополітики, «ПЛК» використовує вже відомий спосіб збагачення — переводить гроші на рахунки фіктивних компаній

«Схема проста: «ПЛК» включає свої ж компанії у видаткову частину перевізної фірми і тим самим робить ставку податку мізерною. За підрахунками розслідувачів, щорічно на цій афері її учасники кладуть в кишеню 400 млн грн на рік.

«Виграючи» тендери від Мінагрополітики, «ПЛК» використовує вже відомий спосіб збагачення — переводить гроші на рахунки фіктивних компаній.

Наприклад, за 2014 рік підприємство Шкіля перерахувало 36 млн грн в якісь “Еколайн-СТ” та “Мега-Ексім”.

Тобто «ПЛК» виступає посередником і, користуючись низькими тарифами і дефіцитом вагонів «УЗ», експлуатує її парк вагонів, які значно дешевше, ніж вагони інших компаній на ринку, і заробляє багатомільйонні прибутки на різниці із заниженими тарифами.

Можна мати такі преференції без зв’язків з керівником Міністерства інфраструктури Омеляном — скоріше риторичне питання.

Кобзон і титушки

Фінансові трюки — не єдине амплуа Шкіля. Зі своїми колишніми покровителями він розплачувався, наприклад, організацією сумнівних івентів.

Так, в 2012 році його «Молоді регіони» привезли на концерт Йосипа Кобзона в Києві 300 ветеранів Другої світової війни.

Втім, юне крило регіоналів Шкіля відзначилося не тільки безневинним антрепренерством. У часи Майдану, як випливає з публікацій ЗМІ, вони організовували підвіз «титушек» в Київ.

якщо Шкіль і критикує систему української залізниці, то з застереженням: мовляв, всі її біди дісталися у спадок від «злочинної влади»

Популярність львівського конформіста поширилася вже за межі батьківщини. Багато з вищевикладених фактів були зібрані в блозі британської журналістки Регіни Гріхів на сайті Сombating corruption.

Це не заважає вагончиків залізничного магната і за нової влади котити в основному на зелене світло.

Тому що, якщо Шкіль і критикує систему української залізниці, то з застереженням: мовляв, всі її біди дісталися у спадок від «злочинної влади». Тієї самої, що допомогла йому побудувати свій бізнес.

narodna-pravda

Максим Шкіль — кумівство з кримінальним душком допомагає вирішувати бізнесові питання оновлено: Жовтень 8, 2018 автором: Redactor