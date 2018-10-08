Мер Черкас Бондаренко записав Lexus на матір, але їздить на ньому сам

Силовики викрили мера Черкас Анатолія Бондаренка у наданні недостовірної інформації про доходи. Так, мер їздить на Lexus LX 570 2012 року випуску, який записаний на його матір Олену Бондаренко і його немає в електронних деклараціях чиновника. Про це йдеться в рішенні Соснівського районного суду Черкас, повідомляє видання «Главком».

За даними правоохоронців, мер користується цим автомобілем з липня 2016 року. «Проте в е-декларації міського голови за 2016 і 2017 роки цей транспортний засіб не внесені. Зате сім’я мера Черкас показала чотири автомобілі: ВАЗ, 2007 року (належить Анатолію Бондаренко), Mazda, 2007 року (власність дружини Валерії), ЗАЗ Vida, в 2014 році і Lexus RX 350 2011 року випуску — обидві машини є спільною власністю подружжя посадової особи», – зазначають журналісти.

У рамках розслідування, силовики отримали доступ до:

— е-деклараціям Бондаренко, що знаходяться у розпорядженні Національного агентства з питань запобігання корупції;

— документів страхової компанії, що видала поліс на автомобіль Lexus LX 570 2012 року випуску;

— даними охоронної системи Benish Guard, де стоїть на обліку Lexus LX 570. Ця система передбачає оnline контроль через веб-сайт та мобільний додаток Olympia Tracking за місцем знаходження транспортного засобу, цілодобову підтримку диспетчерським центром із записом розмов клієнта.

За даними місцевих ЗМІ, Олена Бондаренко в 2016 році купила дві квартири у черкаському житловому комплексі «Сімейний», який належить однопартійцю мера Михайла Мушиеку. Орієнтовна вартість житла становить 2 млн грн.

«Жінка, за словами її сина, тримає таксомоторний бізнес, який раніше належав самому Анатолія Бондаренка. За даними реєстру МВС, людина з ініціалами Олена Куприянивна Бондаренко є власницею автомобіля Lexus LX 570 2012 року випуску», – зазначили журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що чиновники час від часу декларують розкішні автомобілі Lexus, Jaguar, Land Rover, Tesla, декларуючи в документах набагато меншу їх вартість — іноді 48-50 тисяч гривень.

Крім того чиновники не гребують вдаватися до тіньових схем при покупці елітних автомобілів і мотоциклів. Так, зараз працюють декілька таких схем, які дозволяють ухилятися від сплати податків при придбанні дорогих авто.

Нагадаємо, Мінфін розробив проект закону, згідно з яким з 1 січня 2019 багаті українці можуть опинитися під посиленим контролем податківців.