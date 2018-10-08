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Пов’язана з «Трейд Коммодити» фірма поставить «Укрзалізниці» ДТ на мільярд

08.10.2018

ТОВ «Фірма «Фидея» виграло три тендери «Укрзалізниці» на постачання 45 тисяч тонн дизельного палива на 1,413 млрд грн. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, один тендер на поставку 15 тисяч тонн дизеля «Фидея» виграла з ціною 463,5 млн грн, ще два тендери (з тими ж обсягами постачання) — з цінами 480,6 млн грн і 468,6 млн грн відповідно.

Також було проведено два конкурси на поставку дизельного палива, які виграли ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» (15 тисяч тонн ДТ) і ТОВ «Анвитрейд» (15 тисяч тонн ДТ). «Сокар Україна» поставить залізничникам паливо на 481,2 млн грн, а «Анвитрейд» — на 480,9 млн грн.

Участь у торгах приймали «ОККО Контракт», «Нафтотрейд-Капітал», «Газтрим», ТОВ «Європейський Енергетичний Альянс». Ці п’ять тендерів «Укрзалізниці» припускають використання формули при ціноутворенні на паливо.

Варто відзначити, що засновником «Фидеи» є Євген Головачов, а українські ЗМІ компанію пов’язують з групою «Трейд Коммодити».

Раніше SKELET-info повідомляв, що експертиза підтвердила, що при закупівлі Міністерством оборони України палива у «Трейд Коммодити» мало місце розкрадання 149 млн грн.

У той же час Верховний суд не задовольнив скаргу Міністерства оборони України про стягнення з компанії «Трейд Коммодити» 3,1 млн грн, які були перераховані у рахунок поставок палива.

Нагадаємо, «Трейд Коммодити» і ще 32 українські компанії потрапили в топ 5000 найбільш динамічно розвиваються компаній Європи за версією журналу Inc. Також відомо, що партнер нардепа Олександра Грановського бізнесмен Андрій Адамовський є інвестором даної компанії.

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