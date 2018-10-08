Північна Корея заявила про повну ліквідацію ядерного полігону

Кім Чен Ин запросив інспекторів для підтвердження ліквідації ядерного полігону.



Переговори Кім Чен Ина і держсекретаря США в Пхеньяні відбулися в неділю, 7 жовтня.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео підтвердив, що ядерний полігон Пунгири ліквідовано. Глава КНДР також запропонував американським інспекторам побувати на полігоні, щоб переконатися, що він був остаточно демонтовано. Про це за підсумками переговорів повідомляє держдепартамент США, підкреслюючи, що зустріч була продуктивною.

Переговори Кім Чен Ина і Помпео в Пхеньяні відбулися 7 жовтня. Вони обговорили чотири пункти з спільної заяви, підписаної після сінгапурського саміту глав США і КНДР.

На зустрічі йшлося також про майбутній другому саміті між президентом США Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Сторони уточнили деталі саміту, а також дату і місце його проведення.