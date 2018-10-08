Меланія Трамп спровокувала скандал в Африці

Меланія влаштувала скандал однієї капелюхом.

Перша леді США, під час подорожі по Африці, одягала капелюх, яка нагадує про колоніальному періоді і символізує пригнічення місцевих жителів європейцями.

Нарікання громадськості викликала біла шлемообразная капелюх, яку Меланія Трамп одягала під час свого візиту в Африку. Про це 6 жовтня повідомляв CNN.

Зокрема, в капелюсі перша леді США відвідала сафарі в Кенії.

“Капелюх широко використовувалася європейськими військовими в колоніях по всій Африці і Індії для захисту від сонця”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що капелюх нагадує про колоніальне панування і є “символом гноблення”.