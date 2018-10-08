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Заарештований глава Інтерполу пішов у відставку. Вибори нового президента пройдуть в листопаді

08.10.2018

Арестованный глава Интерпола ушел в отставку. Выборы нового президента пройдут в ноябре

Сьогодні, 7 жовтня, заарештований в Китаї президент Інтерполу Мен Хунвэй пішов у відставку. Про це йдеться в заяві міжнародної організації в Twitter.

“Генеральний секретаріат у Ліоні отримав прохання про складання повноважень пана Мен Хунвэя в якості президента Інтерполу”, – наголошується в заяві.

У відповідності з правилами, новим главою Інтерполу стане старший віце-президент Кім Чон Ян.

 Арестованный глава Интерпола ушел в отставку. Выборы нового президента пройдут в ноябре

Фото: twitter.com/INTERPOL_HQ

Вибори нового голови організації відбудуться в рамках сесії генасамблеї Інтерполу, яка пройде в ОАЕ 18-21 листопада.

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