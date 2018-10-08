“Врятуйте!” У Росії в’язні колонії влаштували масовий бунт

У РФ в колонії №6 місті Омськ сталися заворушення за участю кількох десятків ув’язнених, після чого вони оголосили голодування.

“В’язні почали бунтувати-за того, що з ними погано поводяться, б’ють і принижують. Таким чином вони хочуть привернути увагу влади. Хочуть, щоб почалася жорстка перевірка керівництва колонії”, – повідомило джерело. За його словами, учасники бунту погрожували розкрити собі вени.

Видання повідомляє, що в конфлікті задіяно близько 200 осіб.

За даними ЗМІ, інцидент стався увечері 6 і триває 7 жовтня: кілька ув’язнених, які негативно налаштовані до адміністрації колонії, зажадали від інших, щоб ті перестали підкорятися вимогам співробітників УФСІН.

“Коли “зразкові” засуджені відмовилися, виник конфлікт. Він переріс у масову бійку, в якій опинилися учасниками кілька десятків чоловік з трьох загонів”, – зазначає видання.

За даними головного лікаря станції швидкої допомоги Максима Стуканова, вранці 7 жовтня в ІК-6 викликали бригаду швидкої допомоги: коли медики вже їхали до місця, виклик скасували.

В соцмережі “Вконтакті” у групі “Інцидент Омськ” з’явився знімок плаката з написом “Врятуйте”, який хтось вивісив через маленьке віконце колонії.

— МБХ Медіа (@MBKhMedia) 7 жовтня 2018 р.

Пізніше з вікон казарми вивісили ще одну простирадло з червоним написом “Допоможіть”. Через деякий час затягнули назад. На територію, за розповідями очевидців, раніше заїхали кілька Камазів з ОМОНом.

7 жовтня дороги в Омську були перекриті, всі машини і громадський транспорт пускали в об’їзд. Оточення в окрузі почалося з 9 ранку. Озброєні співробітники поліції і Росгвардии заспокоюють перехожих, пояснюючи тим, що в окрузі проводять навчання, а всі проїжджаючі автомобілі перевіряють, пише “Омськ онлайн”.

Біля колонії зібралися батьки засуджених. Пізніше кількох з них затримали, відправивши в автозак.

За даними джерела видання в УМВС, майже всю поліцію Омська стягнули в ІК-6 в оточення, а ситуацію намагаються приховати від преси.

У свою чергу в прес-службі ФСВП заявили, що “група негативно налаштованих засуджених спробувала схилити до неповиновениям позитивно налаштованих засуджених”.

“Керівництво оперативного штабу ввело на територію установи зведений загін. Це було необхідно, щоб ізолювати негативно налаштованих засуджених і провести обшуки для припинення подальших заворушень і запобігання тиску на інших засуджених”, – заявили в УФСІН.

За даними відомства, призвідники безладів були ізольовані від основної маси засуджених і під час обшуків опору не чинили.