У Франції на фестивалі бик заколов туристку

Жінку госпіталізували вертольотом.



Тварина підняв жінку на роги і підкинуло в повітря. Постраждалу терміново евакуювали вертольотом, однак, врятувати не вдалося.

У французькому містечку Ег-Морт, під час традиційного забігу биків на фестивалі Aigues-Mortes сталася трагедія. Один з биків перестрибнув паркан, що відокремлює глядачів і підняв на роги туристку з Канн. Про це в неділю, 7 жовтня, повідомляє BBC.

Жінка разом з чоловіком спостерігали за бичачої перегонами, коли одна з тварин несподівано перестрибнула паркан і накинулась на туристку. Бик підняв жінку на роги і підкинув її на кілька метрів у повітря. Вона впала прямо на голову. Туристка була терміново евакуйовано вертольотом, проте лікарям не вдалося її врятувати.

Деякі очевидці трагедії кажуть, що подружжя попереджали, щоб вони не стояли дуже близько до паркану, однак вони проігнорували попередження.