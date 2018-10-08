“Зниклий” президент Інтерполу подав у відставку

Його заарештували в Китаї.



Президент Інтерполу Мен Хунвэй, якого в Китаї підозрюють у порушенні закону, подав у відставку.

У заяві міжнародної поліцейської організації, яке було поширено в неділю, говориться: “Генеральний секретаріат Інтерполу у французькому Ліоні отримав заяву про відставку пана Мена Хунвея з поста президента Інтерполу, що негайно вступає в силу”.

Виконуючим обов’язки президента Інтерполу стане представник Південної Кореї Кім Йонг Ян, а новий президент організації буде призначений на засіданні Інтерполу, яке відбудеться 18-21 листопада в Дубаї.

Раніше дружина “зниклого” глави Інтерполу заявила, що той “знаходиться в небезпеці”. Як пише АР, дружина Хунвэя повідомила, що отримала від нього СМС з зображенням ножа незадовго до того, як зв’язок з ним перервався після відльоту в Китай. На її думку, таким чином він намагався повідомив, що знаходиться в небезпеці.

У китайському антикорупційному відомстві у свою чергу заявили, що Хунвэй “підозрюється у порушенні закону”. Про місцезнаходження або про конкретні підозри щодо глави Інтерполу не повідомлялося.

Напередодні Інтерпол направив офіційний запит в Китай для отримання інформації про зниклого президента агентства Мені Хунвее, який, ймовірно, зник по дорозі додому.

Хунвэй покинув французьке місто Ліон у кінці вересня: він сів на літак і прибув у Китай, але його подальше місцезнаходження невідомо.

Китай не коментував зникнення 64-річного президента Інтерполу.