Долар і євро в Україні знову подешевшали

На сьогодні, 8 жовтня, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США – 28,08 грн;

1 євро – 32,31 грн;

10 російських рублів – 4,21 грн.

Таким чином, в порівнянні з вчорашніми значеннями, курс долара знизився ще на дев’ять копійок. До цього долар вже знижувався на 15 копійок. Але, незважаючи на впевненість НБУ в стабілізації валютного ринку, експерти пророкують українцям зростання курсу долара. Також аналітики пояснили, чи чекати українцям долара по 30 гривень.

Курс євро впав також на дев’ять копійок і залишається значно нижче психологічної позначки в 33 гривні. Так низько курс не опускався весь вересень – останній раз схожа вартість євро фіксувалася в кінці серпня.

Вартість 10 російських рублів знизилася на чотири копійки.

У п’ятницю, 5 жовтня, курс долара на міжбанківському валютному ринку України знизився на п’ять копійок на покупці і шість – у продажу. Так, безготівкова американська валюта торгувалася на рівні 28,07/28,1 грн (покупка/продаж). Вартість євро встановилася на відмітках 32,38/32,41 грн, знизившись на одну-дві копійки. Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

Згідно з базовим сценарієм трирічної Бюджетної резолюції, в 2018 році середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,3 грн/дол., в 2019 – 30,5 грн/дол., а в 2020 – 31 грн/дол.

Але в бюджеті на 2018 рік зазначено, що розрахунки проводилися, виходячи з курсу 30,1 грн/дол. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ запевняють – цей курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник, узятий для розрахунків заради створення “подушки безпеки”.

У проект бюджету-2019 закладають долар на рівні 29,4 грн.

Стратегія управління державним боргом України також передбачає зміцнення курсу гривні в 2019 році до 29,4 грн/дол після очікуються в 2018 році 30,1 грн/дол. У 2020 році очікується зниження курсу гривні до 30,2 грн/дол.

А згідно з “Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”, розробленому в Мінекономрозвитку, за підсумками 2018 року очікується зниження курсу гривні c 28,1 грн/дол. до 28,5 грн/дол. (плюс-мінус 1 грн) з подальшим ослабленням до 29,4 грн/дол. (плюс-мінус 2 грн) на кінець 2019 року. За розрахунками МЕРТ, гривня девальвує до 30,7 грн/дол. (плюс-мінус 2 грн) до кінця 2021 року.