«Праві» йдуть порізно: чому Тягнибок і Білецький не поділили президентське крісло

Націоналісти збиралися озвучити прізвище єдиного кандидата в президенти на Покрову

Ідея лідерів партій правого спрямування висунути на президентські вибори єдиного кандидата – на межі зриву. Чому незважаючи на очікування лідер «Свободи» Олег Тягнибок і голова «Національного корпусу» Андрій Білецький так і не змогли домовитися, а також при чому тут Ігор Кривецький, відомий як «Пупс», дізнавався «Апостроф».

Зметикувати на трьох

Виборчий процес в Україні має одну цікаву особливість: в цей період починають вести переговори усі з усіма. Винятком не стали націоналістичні сили, ще з минулого року всерйоз обговорювали свій спільний похід на вибори. Навесні 2017 року лідери трьох політичних сил – «Свободи», «Національного корпусу» і «Правого сектора» — підписали спільний Національний маніфест, в якому виклали свій план по реформуванню України. Підписанти пообіцяли добиватися заборони на продаж землі, створення покрокового плану по звільненню Криму, деокупації частини територій Донецької та Луганської областей, вільного володіння зброєю і т. д.

Ці три політсили стали основними учасниками переговорів щодо висунення єдиного кандидата від «правих» на президентських виборах. Дискусії з цього приводу тривають вже не один місяць. Як розповіли «Апострофу» джерела в цих партіях, у регулярних зустрічах беруть участь наступні гравці: «Національний корпус» представляють лідер руху Андрій Білецький та Сергій Коротких (він же «Боцман») – колишній «азовець», розвідник, якого називають другою людиною в партії. Він також є близьким другом сина міністра внутрішніх справи Арсена Авакова – Олександра. Від «Правого сектора» на закритих «курултай» приймає участь Андрій Тарасенко. Крім них також присутні представники «Свободи» — голова політсили Олег Тягнибок і «сірий кардинал» партії Ігор Кривецький. Останнього у ЗМІ неодноразово називали кримінальним авторитетом на прізвисько «Пупс». Від Кривецкого, якого вважають одним з головних спонсорів «Свободи», розповідають партійці, залежать всі основні рішення в партії.

Збирач «правих»

На «Свободі» вплив Кривецкого на політичні процеси в країні не закінчується. За інформацією «Апострофа», колишній нардеп давно знайшов спільну мову з іншими політпроектами правою спрямованості – з тим же «Нацкорпусом». Правда, сам Кривецький «Апострофу» відмовився відповідати на питання щодо своєї фінансової участі в цьому процесі. Також екс-нардепа пов’язують з «Конгресом українських націоналістів» і навіть «Народним рухом». «Він поставив перед собою амбітне завдання – об’єднати навколо себе всі праві сили. І цим активно займається», — зазначив один з джерел у керівництві «Свободи».

Важливу роль грає негативний реноме Кривецкого. Вперше зв’язку «Свободи» з кримінальними авторитетами Західної України публічно підтвердив Володимир Дідух, відомий у кримінальному середовищі як «Вова Морда». У 2014 році в одному з інтерв’ю він зізнався фінансової підтримки «Свободи».

«Я фінансував. Ми «Свободу» породили… Я їм дав 48 мільйонів доларів… Я став їх фінансувати, коли вони ще починали як депутати в місцевих радах. Вони тоді були голі й босі. Гроші давалися через Пупса», — розповів Дідух.

З його слів, з Тягнибоком його особисто познайомив Кривецький. До приходу «Свободи» в парламент у них була ідилія у відносинах. Але, як заявляє Дідух, в парламентських стінах Кривецький нібито отримав доступ до фінансів від оточення Януковича, і це серйозно вплинуло на їх спілкування.

«Коли вони зійшлися з людьми Януковича, наприклад, з Курченко, цим мільйонером-скороспілкою, і коли я говорив: «Свобода», він на мільярди під виглядом транзиту ввозить в країну бензин, а потім «топить» його всередині країни без сплати податків! Мочіть його! Ви повинні зупиняти такі «схеми», тому що ви — опозиція, опозиційна партія!» А Пупс мені сказав: «Він нам більше грошей дає», — згадує Дідух.

У партії ж не дуже люблять, коли у них запитують про зв’язки з кримінальними авторитетами. Особливо якщо ці розмови стосуються Кривецкого.

«Немає жодного підтвердження в офіційних документах [про зв’язки Кривецкого]. На «Свободу» постійно ллють бруд. Якщо б це була правда, то ця інформація про кримінальне минуле Ігоря вже була б відома. Навіть про кримінальних авторитетів можна щось знайти в інтернеті», — сказав у коментарі «Апострофу» нардеп-мажоритарник від «Свободи» Юрій Левченко. При цьому він поскаржився на те, що насправді партія – дуже бідна і грошей часто не вистачає.

Зараз Кривецький, побувши протягом одного терміну у Верховній Раді, вирішив перекваліфікуватися в бізнесмена. Він разом зі своєю дружиною володіє готельними комплексами Edem Resort, також займається ресторанним бізнесом (ТОВ «Фієста-Фантастика»). Деякий час він володів 5% ТРЦ «Арена-Сіті», який знаходиться в центрі Києва, але пізніше продав свою частку.

Зараз Кривецький живе на два міста – Львів, звідки родом, і Київ, де займається великою політикою. У «Свободі» «Апострофу» розповіли, що в столиці у нього два офісу. Один – на вулиці Лютеранській, неподалік від Адміністрації президента. Другий, розповідають його партійці, він звів на Печерську – на розі вулиць Редутная і Лаврська, де часто проводяться збори партії, що оффрекордс підтвердив один з лідерів політсили.

Журналісти «Апострофа» побували у цієї будівлі. Але охорона була налаштована агресивно і намагалася перешкодити фотозйомці. У коментарі «Апострофу» Кривецький всіляко заперечував своє ставлення до даного офісної будівлі, навідріз відмовившись відповідати на питання, що стосуються його діяльності в «Свободі».

Незважаючи на регулярні «планерки» в його партії так і не змогли відповісти, які політичні плани особисто у Кривецкого. «Він говорив, що у нього немає бажання балотуватися в депутати. Але поки неясно», — розповів співрозмовник «Апострофа» в партії.

Тим часом Кривецький активно бере участь у всіх переговорах, де задіяна «Свобода». Він не дозволяє Тягнибоку вирішувати питання самостійно. Навіть на зустріч з президентом Томосу про підтримку партією, яка відбулася на початку літа, Тягнибок приходив з Кривецький, що «Апострофу» підтвердили в Адміністрації президента.

Об’єднання не вдалося

Спочатку кілька співрозмовників зі «Свободи» і «Нацкорпуса» стверджували «Апострофу», що висунення єдиного кандидата має відбутися вже 14 жовтня – День Покрови – коли націоналісти традиційно влаштовують свої акції. Однак переговори, як стверджують не під запис кілька народних депутатів, знайомих з ходом переговорів, що зайшли в глухий кут.

«Кривецький наполягає, щоб у президенти неодмінно висували Тягнибока, бо він для нього передбачуваний на відміну від Білецького. У «Нацкорпусе», природно, бачать єдиного кандидата в Билецком. «Пупс» взагалі показує, що хоче тримати «Нацкорпус» під каблуком, але ви бачили «Нацкорпус» – хіба з ними це можливо?» — коментує «Апострофу» один із нардепів.

У «Нацкорпусе» не приховують, що бачать у «Свободі», швидше, проблему, ніж надійних союзників. «Вони («Свобода», – «Апостроф») постійно влаштовують нам дрібні «підстави». Крім того, якщо йти на парламентські вибори окремо, то тоді слід і на президентські теж йти окремо, щоб збільшити нашу впізнаваність. А інакше немає сенсу. Ми провели дослідження і зрозуміли, що у нас не виходить синергії. Електорат не перетікає», — коментує джерело.

У «Нацкорпусе» настільки не довіряють своїм потенційним партнерам, що в минулому році навіть намагалися окремо вести переговори з громадським рухом ДІЯ, яке очолює Дмитро Ярош. «У минулому році на Яроша від Білецького вийшла його подруга Тетяна Даниленко (телеведуча каналу ZIK, — «Апостроф»), щоб в обхід «Свободи» домовлятися з ним, так як вони побоювалися, що «свободівці» можуть «кинути». Потім до Ярошу приїжджав сам Білецький, але переговори так нічим і не закінчилися», — говорить співрозмовник «Апострофа».

Крім того, до руху ДІЯ зверталися і з «Правого сектора», де раніше лідером був Ярош, так як на думку представників ПС, до них на переговорах ставляться як до «молодшим партнерам», а їх це не влаштовує. Однак і ці переговори не увінчалися успіхом.

Офіційно ж представники політсил стверджують, що жодних конфліктів між ними немає. «Підсумком цих переговорів по ідеї має стати висунення єдиного кандидата від націоналістів. Коли все це буде, хто це буде – я поки нічого не можу сказати. Як тільки переговори завершаться загальним консенсусом, це оголосять» — розповів «Апострофу» прес-секретар політичної партії «Правий сектор» Артем Скоропадський.

У «Свободі» визнають: процес переговорів триває, проте вони як і раніше планують спільну акцію на 14 жовтня. «Переговори у процесі. Коли буде визначено кандидат, ви все дізнаєтеся», — прокоментував «Апострофу» нардеп від «Свободи» Михайло Головко.

Поки представники націоналістичних політсил створюють видимість того, що переговори можуть увінчатися успіхом, деякі з них вже активно зайнялися пошуком спонсорів. Наприклад, «Нацкорпус», за словами обізнаного співрозмовника «Апострофа» в парламенті, зараз веде переговори майже з усіма великими українськими олігархами. І не тільки зі згаданим вище Кривецький, який, подейкують, давно співпрацює з «орлами» Білецького.

Кажуть в політикумі і про те, що «Нацкорпусу» допомагає впливовий нардеп від «Блоку Петра Порошенко» Олександр Третьяков. Їх стали пов’язувати ще з моменту створення громадської організації «Ми кияни» у 2014 році. Тоді по Києву активно поширювалася однойменна газета, в якій рекламувалося три прізвища – вже згадані Білецький і Третьяков, а також соратник останнього – нардеп від БПП і власник фармацевтичної компанії «Дарниця» Гліб Загорій. Тоді ж розглядався варіант висунення Білецького в мери столиці, однак планам не судилося збутися, а сам проект був згорнутий.

Тим не менш, за інформацією «Апострофа», Третьяков досі не забуває про «Нацкорпусе». Втім, сам нардеп на питання «Апострофа» вважав за краще відбутися жартами, відповівши, що він, мовляв, жадібний і вкладає тільки в себе і свою сім’ю.

А от з Арсеном Аваковим, з яким спочатку пов’язували Нацкорпус, зараз напружені відносини. «Пару місяців вони з Билецким не спілкувалися, потім Аваков написав йому повідомлення і запропонував зустрітися. Вони зустрілися, але за фактом таких теплих і робочих відносин, як раніше, вже немає», — коментує джерело.

Як кажуть в парламенті, все йде до того, що політсили підуть на президентські кожна сама по собі, а вже після, коли будуть з’ясовані реальні рейтинги кожного, будуть говорити про можливої синергії на вибори парламентські.