Флот дав «Кузні на Рибальському» багатомільйонний замовлення

Завод «Кузня на Рибальському», належить поки ще президента Петра Порошенка і його бізнес-партнера Ігоря Кононенка, підписав багатомільйонну угоду з Військово-морськими силами. А вже 1 жовтня отримав 22,9 млн грн передоплати за ремонт двигунів військового корабля в рамках контракту. Про це повідомив голова експертної організації StateWatch з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів Гліб Канєвський, інформує видання «Економічна правда».

Канівський зазначив, що оскільки договір відсутній на порталі системи держзакупівель Prozorro, ця угода є секретним держзамовленням. В силу цієї обставини невідома і фінальна сума замовлення.

За даними порталу використання публічних фінансів, контракт підписали у вересні 2018 року. Кошти перерахувала військова частина А0456 ВМС України.

Раніше повідомляв, що група «ТАС» Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю «Кузні на Рибальському».

А до цього Кабінет міністрів надав державні гарантії «Кузні на Рибальському».

Крім того, Служба безпеки України порушила кримінальну виробництво, щоб з’ясувати, чи не було розголошення державної таємниці в отриманому Національному антикорупційному бюро (НАБУ) доступі до документів заводу «Кузня на Рибальському».