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Референдум про заборону одностатевих шлюбів в Румунії провалився

08.10.2018

Референдум о запрете однополых браков провалился в Румынии

Дводенний референдум щодо внесення до конституції поправок з закріпленням визначення шлюбу як союзу між чоловіком та жінкою” в Румунії провалився через низьку явку.

Для того, щоб визнати референдум відбувся, потрібна явка не менше 30% від тих, що мають право голосу громадян Румунії. За даними ЦВК, за 2 години до закінчення волевиявлення проголосували лише 18,87% населення.

На даний момент, в конституції країни шлюб позначається як “союз між подружжям”.

Варто зазначити, що ініціатори поправки – консервативна Коаліція “за родину” і ряд інших груп, близьких до православної церкви, – наполягали на зміні формулювання на “союз між чоловіком і жінкою”. Їм вдалося зібрати близько 3 мільйонів підписів на підтримку проведення референдуму.

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