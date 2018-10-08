Віра росіян у світле майбутнє впала до рівнів середини 1990х

Пенсійна реформа, падіння рубля, незгасний санкційний конфлікт із Заходом і плани уряду підняти податки після рекордного в 21-му столітті падіння реальних доходів населення – підірвали віру росіян у перспективи країни.

На кінець другого кварталу кожен другий в РФ (50%) вважав, що найгірші часи для країни попереду, повідомляє “Моніторинг соціального самопочуття” НДУ ВШЕ.

За всю сучасну історію Росії більше песимізму соціологи фіксували лише взимку 2016 року – на піку кризи з обвалом рубля до 86 за долар – і в першій половині 1990-х років.

Так, в 1996-му і 1994-му погіршення чекали 52%, а в період з 1991 по 1993 роки частка сягала 60% і вище.

За півроку кількість песимістів підскочило в 1,5 рази: взимку деградації ситуації в економіці очікували 37%, а в минулому році їх частка коливалася між 38% і 44%.

Одночасно різко впала кількість повірили, що економічна криза подолана: якщо в січні 32% росіян відповіли, що “гірші часи позаду”, то до літа їх залишилося 23%.

Зведений індекс соціального оптимізму з мінус 23 пунктів на початку року впав до мінус 38 у квітні, а до кінця другого кварталу впав до мінус 43, оформивши мінімум за 2 роки.

Швидкість, з якою руйнувалися оптимістичні настрої – на 20 пунктів за 4 місяці, стала безпрецедентною з 2014 року.

“Негативну динаміку соціальних настроїв в 2018 році визначали кілька подій. Насамперед, на думку населення вплинули оголошені урядом РФ непопулярні реформи: підвищення податків, зміна умов призначення пенсій. Крім цього, на початку літа громадяни зіткнулися зі стрибком цін, який на тлі низьких темпів інфляції останнього часу виявився дуже гострим”, – констатують експерти ВШЕ.

Все це накладається на так і не подолана криза в гаманцях: хоча реальні зарплати, згідно з офіційною статистикою, виросли на 2% перевищили показники 2014 року, в цілому доходи населення в реальному вираженні залишаються на 10,1% нижче докризового періоду.

Позначається різке падіння доходів підприємців і одержувачів соціальних виплат.

Так, частка надходжень від підприємницької діяльності в сумарних доходах склала 7,1%, що відповідає зоні мінімальних значень цього показника”, вказують у ВШЕ. Пенсії у реальному вираженні не дотягують до рівнів 2014 року 7,5% із-за відмови уряду індексувати виплати працюючим пенсіонерам, яких у країні близько 25%.

Частка росіян, які оцінюють своє матеріальне становище як погане або дуже погане”, при цьому знизилася з 25% на початку року до 23% до його середини.

Але це може бути результатом “перегляду споживчих переваг і життєвих стандартів”, вважають в ВШЕ: частина колишніх витрат у нових економічних умовах населення може розглядати як надлишкові.

“Стався наприкінці весни – початку літа 2018 року стрибок цін і оголошені державою плани з реформування економіки, непопулярні у населення, послабили оптимізм росіян, який почав зростати при збільшенні доходів і в період передвиборної кампанії”, – підсумовують автори доповіді.