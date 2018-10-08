Британка шокувала Мережа, показавши шкільний обід своєї дочки

Шкільний обід в Британії вжахнув світ.



У Великобританії мати обурилася, побачивши “тюремний” обід дочки в школі. Про це жінка написала на своїй сторінці в Facebook.

Мати була шокована виглядом, якістю та обсягом страв, які подають в одній з місцевих шкіл. “Якого біса… Це лайно початкова школа видає дітям!” – підписала пост мати. Також жінка написала, що їй стали зрозумілі постійні прохання дочки грошей на ленч і походи в сусідній магазин за їжею.

Користувачів Мережі також нажахав шкільний обід. Вони порівняли його з “тюремним пайком” і назвали жорстокістю по відношенню до дітей.

Також автор посту написала, що подала скаргу на неякісне харчування дочки в школі. А поки жінка готує дитині в школу домашні обіди.