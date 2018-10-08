Час дешевої іпотеки пройшло

З нового року банки можуть відмовитися від житлових кредитів з початковим внеском не менше 20% або підняти для таких позичальників процентну ставку.

З 1 січня 2019 року Центробанк вирішив підвищити коефіцієнт ризику за житловими кредитами з низьким початковим внеском (до 20%) зі 150 до 200%. Що це означає для потенційних позичальників, розбирався «Росбалт».

Що таке «коефіцієнт ризику» і на що він впливає?

Як пояснив голова комітету Держдуми з фінансового ринку, президент Асоціації регіональних банків Анатолій Аксаков, в залежності від встановленого ЦБ коефіцієнта банки формують резерв під виданий кредит. Так, якщо раніше вони відкладали 150% від суми позики, тепер будуть змушені відкладати 200%.

«Гроші, які банк резервує під ризикований кредит, нікуди не діваються. Коли клієнт погашає борг, вони повертаються на баланс — банк нічого не втрачає. Але в той же час ці заходи ведуть до подорожчання вартості кредиту для банку і, у кінцевому рахунку, для самого позичальника», — зазначив Аксаков.

Що зміниться для тих, хто хоче взяти іпотеку?

«Банки можуть або підвищити вимоги до початкового внеску до 20%, які влаштовують ЦБ, або підвищити ставки по таким кредитам, щоб компенсувати свої витрати на формування резервів», — вважає провідний аналітик по банківських рейтингів «Експерт РА» Катерина Щурихина.

За її словами, зараз тренд на підвищення ставок намітився на ринку іпотеки в цілому. Так, до кінця року житлові кредити можуть подорожчати до 0,5-1% річних. «Ставки за кредитами з низьким початковим внеском виростуть трохи більше», — зазначила Щурихина.

«Навряд чи банки зовсім відмовляться від кредитів з початковим внеском 20% вартості квартири. Адже їм теж потрібно якось заробляти. Найімовірніше, вони просто перекладуть свої зрослі витрати на клієнтів», — погодився директор Банківського інституту ВШЕ Василь Солодков.

Для потенційних позичальників це може означати тільки одне — зростання процентної ставки на 1-2%, упевнений експерт. На думку Аксакова, зростання буде ще більше — на 2-3%.

«Обсяг кредитування знизиться природним чином: люди просто не підуть на такі умови. Центробанк таким чином вирішить свою задачу і скоротить частку незабезпечених кредитів», — вважає Солодков.

Навіщо це потрібно?

Рішення ЦБ експерти пояснюють збільшеною популярністю житлових кредитів, не підкріплених істотним початковим внеском. За даними «Російської газети», яка посилається на інформацію Банку Росії, в минулому році частка видачі таких позик зросла з 6,8 до 44%. У першому півріччі поточного року вона склала 40% від загального обсягу видачі, заявила Щурихина теж з посиланням на дані ЦБ.

«Проблема в тому, що у нас кредитування зростає швидше, ніж доходи населення. Все це веде до того, що в якийсь момент відбудеться чергова криза. Щоб цього уникнути або сповільнити рух у цьому напрямку, Центробанк і збільшив коефіцієнт ризиків», — пояснив Солодков.

Таким чином Центробанк страхується від іпотечної бульбашки, погодився Аксаков. «Життя показує, що якщо початковий внесок менше 20%, обслуговують такі кредити гірше. Не вклавши в покупку житла суттєвої суми, люди нерідко перестають платити за кредитом, якщо виникають якісь труднощі», — зауважив він.

За словами аналітика «експерт РА», раніше такі кредити теж видавалися, але в менших обсягах. У багатьох великих банків вимоги до початкового внеску були і поки що залишаються на рівні 10-15%.

«В умовах стабільних цін на житло і рекордно низьких ставок позичальники поспішали реалізувати відкладений попит і брали кредити з тим початковим внеском, який у них був. Звідси таке зростання», — пояснила Щурихина.

При цьому вона підкреслила, що ціни на житло поки ростуть не так помітно, ставки все ще знаходяться в комфортному діапазоні, тому до кінця року позичальники ще можуть встигнути взяти іпотеку на хороших умовах.