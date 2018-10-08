Британія анонсувала найбільші за 17 років навчання

Мета протистояння російській розвідці.

Британські війська проведуть в Омані найбільші за 17 років навчання Saif Sareea 3. За сценарієм маневрів, в якості супротивника виступить моторизоване розвідувальне підрозділ з 150 чоловік, яке буде діяти згідно з російської тактиці ведення бою.

«Ми спробуємо навчитися протидіяти тим військам, які можуть бути краще оснащені, мати кращу підготовку, і тим, хто поставить перед нами найскладніші завдання», – заявили в штабі навчань. Saif Sareea 3 відбудуться в останньому кварталі 2018 року.

У маневрах візьмуть участь понад 5 тисяч військовослужбовців, 200 бронемашин, 7 кораблів, 8 винищувачів, а також тисяча дронов вартістю до 1,3 тисячі доларів кожен.