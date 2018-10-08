Київська прокуратура розслідує справу про докапіталізацію “Вернум Банку”

Київська місцева прокуратура № 6 здійснює процесуальне керівництво за матеріалами кримінального провадження щодо докапіталізації Вернум Банку на суму 40,5 млн грн.

Згідно з матеріалами Печерського районного суду Києва, для виконання вимогу Нацбанку щодо мінімального розміру капіталу банків (200 млн грн), в липні 2017 року НБУ затвердив рішення про збільшення статутного капіталу ВАТ “Вернум Банк” в 210 млн грн.

Докапіталізацію на 40,5 млн грн провів єдиний акціонер банку – ТОВ “Люкс-Інфо” в особі його єдиного засновника.

За матеріалами кримінального провадження, єдиним джерелом походження коштів товариства для інвестування в банк були кошти в розмірі 40,65 млн грн, внесені в статутний капітал. Гроші були отримані від продажу нерухомого майна, в тому числі власної квартири засновника “Люкс-Інфо”.

Зокрема, 28 вересня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу ця квартира була продана за ціною 42,7 млн грн. При цьому, ціна продажу зазначеної квартири була завищена.

За інформацією слідства, 31 серпня 2017 року продавець надав покупцеві квартири кредит у ВАТ “Вернум Банк” на суму 12 млн грн з терміном погашення 16 травня 2018 року з передачею в іпотеку банку квартири.

Засновник “Люкс-Інфо” спільно з невстановленими особами використовував установчі дані в протиправних цілях, а договір купівлі-продажу квартири і кредитний договір є підробленими.

У судових матеріалах наводиться висновок експертів, які провели незалежну експертну оцінку квартири, згідно з якою її вартість була оцінена в 27,13 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури і надав доступ співробітників до документів НБУ, що стосуються Вернум Банку. Мова йде про копії всіх документальних матеріалів (листів, пояснень, заперечень, висновків, клопотань, зауважень, доповнень) і додатків до них, які подавалися ВАТ “Вернум Банк” в НБУ в період з 1 травня 2016 року по 1 січня 2018 року і стосуються формування, збільшення та узгодження НБУ статутного капіталу цього банку.