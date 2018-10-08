Українцям загрожує подорожчання електроенергії з-за війни за українські АЕС

На українському енергетичному ринку назріває новий скандал. У п’ятницю глава НКРЭКУ (Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) Оксана Кривенко заявила, що ініціює аудит НАЕК «Енергоатом». Мова йде не про стандартну перевірку, а про forensic audit. Зазвичай його проводять в підрядних організаціях, щоб виявити факти шахрайства та врегулювати фінансово-правові спори, пишуть Вести.

Суперечка зводиться до суперечок навколо підвищення тарифу, який «Енергоатом» ніяк не може пролобіювати у регулятора. Цей тариф, повинен торкнуться всієї атомної енергетики України: «Енергоатом» є оператором всіх чотирьох діючих АЕС країни (Запорізької, Рівненської, Південно-Української та Хмельницької), і займається ще 10 підрядних організацій. А атомні електростанції виробляють рівно 50% виробленого у нас електрики.

У квітні 2018 року «Енергоатом» наполягав на підвищенні тарифу на електроенергію з 1 жовтня в 2,2 рази — до 1,2 грн. за один кіловат (з нинішніх 54,03 коп/кВт-год), але йому не дозволили. Потім держпідприємство просило зростання вже на третину — до 71,5 коп/кВт-ч. Але і цього не дозволили. Все, на що погодилася НКРЭКУ — це підвищення на 3,2% (до 55,76 коп/кВт-год) для підняття зарплат співробітникам.

Скандал вийшов у публічну площину. Керівник НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський швидко нагадав, що тариф «Роттердам+» у вугільних підприємств в 4 рази вище ніж у атомників. І при ньому українські АЕС просто не зможуть існувати.

«Тариф, встановлений НКРЭКУ не відповідає економічно обґрунтованого рівня. Це призводить до того, що у НАЕК «Енергоатом» не вистачає коштів на капітальне будівництво і ремонт, оплату праці, закупівлю ядерного палива», — підтвердила UBR.ua заяви керівника прес-секретар НАЕК «Енергоатом» Ілона Заєць.

Водночас керівник НКРЭКУ звинуватила держкомпанію в покупці уранової руди для АЕС за завищеними цінами. Оксана Кривенко переконує, що, винищивши корупцію, можна зберегти нинішні тарифи. Експерти кажуть, що вона побоюється появи нової формули розрахунки (на кшталт «Роттердам+») для атомної енергетики.

«Не зовсім зрозуміло чому Юрій Недашковський саме зараз напустився на Ахметова і став викривати його формулу «Роттердам+». Оксана Кривенко вважає, що «Енергоатом» хоче, щоб і ціна на ядерне паливо розраховувалася за такою формулою. Я б не виключав політичний підтекст у цьому питанні», — говорить співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Він нагадав, що Недашковський є креатурою відомого політика Миколи Мартиненка, який разом з Давидом Жванія активно впроваджував свої схеми поставок палива на українські АЕС. І що до Мартиненко виникало чимало питань з боку НАБУ на цей рахунок. У зв’язку з цим вже не раз виникали чутки про можливу відставку Недашковського з посади керівника «Енергоатому».

Платіжки все одно подорожчають

Ймовірно, саме цього і домагається НКРЭКУ — що forensic audit виявить неринкові закупівлі палива атомними електростанціями. І це стане приводом для зміни керівництва в держпідприємстві. На якийсь час це повинно знизити загострення пристрастей в атомників.

Проте експерти не сумніваються, що нове керівництво «Енергоатому» знову підніме питання тарифів, і їх все-таки підвищать в 2019 році. Вже після виборів, що власне і потрібно чинної влади — щоб люди перед голосуванням не асоціювали її з черговим подорожчанням комунальних послуг.

«Як не крути, а тарифи, встановлені НКРЭКУ для НАЕК «Енергоатом» невиправдано низькі порівняно з тарифами для теплової генерації. До того ж у нашій країні одні з найнижчих в світі тарифи для АЕС», — запевнила медіа-директор асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна. Вона повторила тезу про значні витрати на модернізацію і продовження терміну експлуатації енергоблоків на АЕС. А також нагадала про асигнування за програмою підвищення безпеки і будівництва ЦСВЯП (Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива).

Як тільки зростуть розцінки «Енергоатому», це відразу ж позначиться на платіжках. Експерти вирахували, що при підвищенні загального тарифу на 50%, вартість світла в рахунках людям підніметься на 25%.

«Ініційований Недашковським питання підвищення тарифів на електроенергію АЕС неминуче рано чи пізно позначиться на кінцевих споживачах. Особливо в умовах, коли частка «Енергоатому» в минулому році досягала 55-58% в генерації. Зараз вона декілька знизилася, але все одно – приблизно половину електроенергії в країні дають АЕС», — зазначив Дмитро Марунич.

Вслід за світлом піднімуться і інші, прив’язані до нього тарифи. Наприклад, вартість водопостачання повинні підняти, за різними оцінками, на 15%.