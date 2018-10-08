Девальвація підкосила оптимізм промисловців

Індекс промислового оптимізму, який розраховує Інститут Гайдара, в третьому кварталі знизився до мінімальної позначки за шість місяців. Російська промисловість, за її оцінками, “зіткнулася з самим істотним для останнього часу зниженням попиту”, констатують експерти інституту. Зараз обсягами продажів задоволені не більш 60% підприємств.

Починаючи з квітня і введення нових американських санкцій проти Росії прогнози щодо попиту знаходяться на рівні найгірших значень з середини 2016 року. Це “стійкий песимізм”, якого не було кілька років, констатує завідувач лабораторії кон’юнктурних опитувань Інституту Гайдара Сергій Цухло. Слабкий попит у серпні змусив підприємства знизити відпускні ціни, але у вересні під тиском девальвації вони виросли.

Зниження промислового оптимізму відбувається в умовах девальвації. Для того, щоб нарощувати інвестиції, більшості промислових компаній Росії потрібен сильний рубль, з’ясували в Інституті Гайдара. Майже дві третини (63%) промислових підприємств потребують зміцнення рубля для зниження витрат, а половині (54%) зростання курсу національної валюти допоможе залучити інвестиції, показало опитування 650 російських підприємств.

Найсильніше девальвація вдарила по легкій, харчовій промисловості і машинобудуванню, які орієнтовані на внутрішній ринок, повідомляє РБК. За оцінками Інституту Гайдара, найбільше у зміцненні рубля для зростання інвестицій потребує якраз харчова промисловість – 81% опитаних компаній цього сектора хочуть зростання нацвалюти. Високий попит на міцний рубль продемонстрували легка (67% компаній) і лісова промисловість (61%).

Слабкий рубль, в свою чергу, вигідний нафтовим, газодобувним компаніям і металургам, які експортують значну частку продукції, одержуючи частину виручки в іноземній валюті.

При цьому починати новий інвестиційний цикл компанії не готові не тільки із-за ослаблення рубля, але і з-за задовільних інвестиційних результатів третього кварталу, наголошується в доповіді Інституту Гайдара. В цілому результатами минулих трьох місяців (вони враховують не тільки інвестиції, але й, наприклад, обсяг продажів) промисловці залишилися розчаровані, підсумки цього періоду вони оцінили гірше, ніж за аналогічний період 2017 року.