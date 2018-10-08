Народу запропонували мазати на хліб статистичні дані

Минулого тижня наш президент під час свого візиту в Індію заявив, що зростання реальних зарплат у Росії досяг рекордних показників аж з 2012 року і склав 8,7%.

Само собою, це викликало шквал єхидних коментарів у мережі. «Хотів би пожити в тій Росії, про яку говорить нам Путін», «Все-таки є у нас ще наївні люди, які вірять Росстатом».

Але сам президент пояснював під час літньої прямої лінії, що дані статистики не можна сприймати на особистому досвіді. Мовляв якщо ви самі не відчули позитивних змін, це ще не означає, що дані статистики брешуть.

Проте статистика – наука складна і лукава. Є величезна кількість способів представити реальні факти тим або іншим чином. Оперуючи тими ж фактами, влада здатна довести, що у нас все процвітає і розвивається, а наша опозиція заявити, що скоро ми всі приползем на кладовищі.

Але пересічна людина не маже на хліб цифри. Він оцінює поточний стан справ у своїй повсякденній реальності. І реальність ця останнім часом його не радує. Коли мова заходить про рівень зарплат у регіонах, зазвичай називають вилку 15000-25000 рублів, і вона не змінилася з того самого 2012 року. При цьому, зрозуміло, статистика показує середню зарплату в регіонах тисяч на двадцять більше. І ось ця середня зарплата регулярно зростає, тоді як гроші, які люди отримують фізично на руки, залишаються тими ж. А в інших випадках і зменшуються. Чому так відбувається?

Якщо керівники регіону хоче відзвітувати про виконання різноманітних указів і постанов, до їх послуг безліч зручних інструментів. Можна, наприклад, провести монетизацію пільг. Тобто скоротити соцпакет, прибрати, скажімо, безкоштовний проїзд або що-небудь ще, а замість цього підняти оклади на кілька відсотків. Формально людина буде отримувати трохи більше, а в реальності якість його життя помітно знизиться.

Можна підняти розміри ставки, але перевести працівників на півставки або навіть на її третину. Можна підняти зарплату за рахунок різкого скорочення кількості працівників. Решта будуть отримувати, скажімо, на десять відсотків більше, а працювати – в два рази більше. Підвищення швидко з’їсть інфляція, тоді як високе навантаження залишиться. І людина буде відчувати, що йому катастрофічно не доплачують.

Тому розрив між переможними реляціями зверху і самим життям з кожним днем стає очевидніше для все більшого числа громадян. Поки що статистика говорить про збільшення реальних зарплат, дійсність повідомляє, що платоспроможний попит падає, величезні торгові центри порожніють, заборгованість населення за кредитами зростає, а можливість знаходити підробітку вже вичерпана.

Такий результат діяльності фінансово-економічного блоку уряду за минулі шість років. Політологи дивуються з того, що люди чекали зміни економічного курсу після президентських виборів. Хоча чому тут дивуватися? По-перше, люди не чекали, а прямо говорили, що поточний курс їх не влаштовує і вони бажають зміни уряду.

По-друге, вся так звана «кремлівська пропаганда» до літа цього року була цілком солідарна з суспільством. Найвідоміші журналісти, близькі до Кремля, на зразок пана Соловйова, безжально критикували дії уряду і стверджували, що ці дії під час протистояння з Заходом можуть з часом привести до плачевних результатів.

По-третє, і наш президент під час березневого послання Федеральним зборам теж багато говорив про внутрішній економічній політиці, про прорив, про боротьбу з бідністю і про інших приємних і корисних речей. Чому ж було не чекати якихось важливих змін?

І ці зміни дійсно настали. Тільки зовсім не ті, яких очікувало суспільство. Курс поступової стагнації і м’якого зубожіння не залишився колишнім. Таке відчуття, що будь-які гальма повністю відмовили. Що не день, то новина. Чергові побори, штрафи, податки – і все це на фоні пенсійної реформи.

Відбувається вже виливається в безліч незручних ситуацій, які раніше не відбувалося. Під час візитів на підприємства президент озвучує ті цифри, які йому подають радники, що викликає нервову реакцію слухачів, як це було під час відвідування суднобудівного комплексу «Зірка» в Приморському краї. Жінка, що стояла перед Путіним повідомила, що вона «начальниця і зарплата у неї сто тисяч рублів». Президент запитав: а яка середня, напевно, дев’яносто? На що робітники відповіли, що отримують за тридцять-сорок тисяч, чому Володимир Володимирович повірити не міг.

Прямо так і бачиш якогось радника, який нагинається і гаряче шепоче на вухо президенту: «Бідкаються вони, на сльозу тиснуть». У Примор’ї зійшлися на тому, що відділ кадрів краще знає. Не люди, які квітки і гроші отримують, а відділ кадрів. Не людина, а статистика.

До чого ж все це веде? Не тільки до того, що людей постійно дратує зростаючий розрив між глянсовими картинками по телевізору і тим, що вони спостерігають навколо себе. Люди починають задавати питання. Нас так довго переконували, що ми нічого не розуміємо в політиці, економіці та інших високих сферах. Що нагорі володіють всією інформацією, тому здатні приймати найбільш зважені та правильні рішення в інтересах всієї країни…

Але коли звичайних громадян починають умовляти, що вони отримують в середньому сорок тисяч, а вони таких грошей в очі не бачили, то виникає сумнів у самій інформації, яку кладуть на стіл Путіна та інших кремлівських начальників. Не тільки по зарплатах, а по всьому комплексу проблем.

Начебто наш президент раніше ніколи не боявся відповідати на гострі соціальні питання і виклики. А сьогодні є відчуття, що він більше вірить своїм ліберальним радників, ніж пересічним громадянам під час прямого з ними спілкування.

На тій же прямій лінії губернатор Орлова де-факто звинуватила людей, які звернулися за допомогою до президента, у брехні. І президент жодних висновків після цієї лінії не зробив. Висновки довелося робити виборців на виборчих дільницях.

Інформація сьогодні править світом. Телеведучі у нас сміються над таксистами, кожен з яких може керувати державою. Але якщо у таксистів достовірна інформація, а в кремлівських кабінетах – ні, то тоді і таксисти починають бути краще.