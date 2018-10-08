Кім Чен Ин вирішив відвідати Росію

Пхеньян і Москва погодилися провести саміт.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин незабаром прибуде в Росію, а китайський лідер Сі Цзіньпін здійснить візит до Північної Кореї.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Мун розповів про плани поїздок північнокорейських і китайських лідерів на засіданні Кабінету Міністрів після того, як американський держсекретар Майк Помпео відвідав Північну Корею.

Мун позитивно відгукнувся про зустріч Помпео з Кімом у неділю, заявивши, що вона створила умови, які дозволять найближчим часом провести зустріч Кіма з президентом США Дональдом Трампом і будуть сприяти денуклеаризації Корейського півострова.

Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Пхеньян і Москва погодилися провести саміт в цьому році після того, як Кім зустрівся в Пхеньяні з главою Мзс Росії Сергієм Лавровим. Кім також їздив у Китай тричі в цьому році для зустрічей з Сі.