Лещенко пояснив, чому Тимошенко і Порошенко варто побоюватися Вакарчука

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Сергій Лещенко пояснив, чому лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко та чинному Президенту України Петру Порошенку варто побоюватися співака Святослава Вакарчука.

«Петру Порошенку потрібно створити реальність цих трьох тем – віра, мова і армія. Він буде їх крутити до виборів, намагаючись створити собі нове електоральне ядро. Порошенко, насправді, не потрібно 50 % на виборах. Він порахував, що йому головне потрапити у другий тур проти Тимошенко. Він вважає, що у Тимошенко негативний рейтинг вище ніж позитивний, тому, якщо він пройде з нею в другий тур, то переможе її тільки за рахунок її антирейтингу. Задача, яку вирішує Порошенко – це потрапити у другий тур», – пояснив нардеп.

За словами політика, є ще такий фактор як Святослав Вакарчук, який може сплутати всі карти». Якщо він потрапить у другий тур, то задавить їх, це підтверджує соціологія.

«Він виявляє таку активність – виступає на конференціях, дає стільки інтерв’ю, що це не схоже на активність звичайного співака. Я думаю є плани щодо яких він не заявляє. Ближче до виборів вони проясняться», – відповів Сергій Лещенко на питання журналіста про те, чи буде співак знову йти в політику.