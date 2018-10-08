Шпигуни в європейському санаторії

Багато хто дивується непрофессионализму і відвертої недолугості російських шпигунів. На цю тему будуються різні хитромудрі конспірологічні версії. Дійсно, важко повірити, що все це серйозно: паспорта з майже однаковими номерами, чеки на таксі від будівлі ГРУ до Шереметьєво, машини агентів, зареєстровані за адресою їх штаб-квартири. Здається, що все це з якоюсь кінокомедії про шпигунів-дебілів, що такого не може бути в реальності.

Однак ситуація пояснюється просто. Справа ось в чому. Європейці багато років вважали, що Холодна війна закінчена, КДБ знищено, а Путін — цивілізований політик, з яким можна мати справу. Все що не вписується в цю картину світу вони не хотіли помічати, в тому числі діяльність російських шпигунів і диверсантів. Завдяки цьому, в Європі були створені практично тепличні, санаторні умови для чекістів. Агенти Путіна відчували себе тут, як на задньому дворі рідного будинку на Луб’янці. В результаті, чекісти розслабилися, втратили пильність і професійне почуття небезпеки: стали сприймати свої європейські операції майже як туристичні турне, в яких треба зробити якусь стандартну неважку роботу: траванути когось, зламати сервер і т. п.

Однак останнім часом ситуація почала змінюватися. Чекісти просто проґавили момент, коли Європа прокинулася і почала пручатися. Вони стали нерозумно і безглуздо попадатися на самих елементарних, іноді анекдотичних помилки.

На жаль, це в меншому ступені відноситься до Німеччини. Тут путінським агентам досі практично нічого не загрожує. Не дивно, адже колишній канцлер і багаторічний найманець Кремля Р. Шредер завбачливо скасував у Німеччині контррозвідку. Коли в Берліні лікувався отруєний Верзилов, за його родичами і друзями практично відкрито велася чекістська стеження. Я вже не кажу про те, що досвідчений шпигун Якунін абсолютно легально отримав у Німеччині право жити і працювати (шпигувати).

Великобританії, щоб прокинутися, потрібно було справа Литвиненка, а потім Скрипалів. Невже Німеччина буде чекати, поки щось подібне трапиться на її території?