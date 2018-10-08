У Китаї повідомили причину арешту екс-президента Інтерполу

Мен Хунвэй підозрюється в корупції.



Китайські власті підозрюють Мен Хунвэя в неодноразові порушення закону, включаючи хабарництво.

Колишній президент Інтерполу Мен Хунвэй перебуває під слідством у справі про корупцію. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу Китаю в понеділок, 8 жовтня.

Відзначається, що Хунвэя підозрюють у цілій серії злочинів, у тому числі у хабарництві.

“Мен Хунвэй отримував хабарі, і його підозрюють у порушенні законодавства”, – йдеться в заяві міністерства національної безпеки КНР.

У свою чергу Sky News повідомляє, що незадовго до зникнення екс-глава Інтерполу відправив дружині повідомлення з зображенням ножа. Жінка пояснила, що, на її думку, Мен Хунвэй намагався дати їй зрозуміти, що він знаходиться в небезпеці.