У Польщі обурені ветерани закликали заборонити футболки зі Сталіним

Польські ветерани поскаржилися в прокуратуру.



Польські ветерани закликали прокуратуру вивчити справу продажі в інтернеті футболок із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Продаж в інтернеті футболок із зображенням Сталіна обурила польських ветеранів, і вони написали відповідний лист генеральному прокурору Польщі.

“Від імені Альянсу ветеранських і незалежних організацій у Кракові вимагаю негайної реакції у справі відвертого порушення статті Конституції Республіки Польща та вчинення злочину за статтею Кримінального кодексу інтернет-магазином, який пропонує на продаж футболки з зображенням Сталіна”, – написав представник Альянсу доктор Єжи Буковський.

Ці футболки пропонує веб-сайт варшавської компанії.