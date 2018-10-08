Микитась обзавівся житлом на столичному Печерську майже на 13 мільйонів

Народний депутат від групи «Воля народу» Микитась Максим став власником кількох об’єктів нерухомості в елітному Печерському районі Києва. Про це стало відомо про зміни в майновому стані депутата, які він вніс в електронну декларацію на початку жовтня, повідомляє видання «Главком».

Так, у Микитася тепер є три земельних ділянки та житловий будинок на вулиці Мічуріна, загальна вартістю придбаного становить 12,8 млн грн. У нардепа тепер є земельні ділянки площею 0,05 га, 0,06 га і 0,1 га, а також садибний житловий будинок площею 522,8 кв. м.

«Продавцем столичної нерухомості виступила ТОВ «Фінансова компанія «Європейське агентство з повернення боргів» українського олігарха Сергія Тігіпка. Куплені землі та будинок обранця розташовані впритул до Національного ботанічного саду імені Гришка», – додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що пов’язана з Микитасем компанія «Північно-український будівельний альянс» перемогла в тендері на ремонт Шулявській розв’язки в Києві. Проте Київське відділення Антимонопольного комітету порушило справу за ознаками змови під час проведення цього тендеру.

Також стало відомо, що дружина Микитася, Наталя, не раз «відмивала» гроші через «Енергоатом».