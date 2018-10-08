Шведи виступили за заборону обрізання

Шведи вважають процедуру жорстоким поводженням з дітьми.



Лідер популістської правої партії «Шведські демократи» представив проект пропозиції, що закликає до заборони немедичного обрізання хлопчиків, який в тексті визначається як «відстале» жорстоке поводження з дітьми.

Секретар «Шведських демократів» Річард Йомсхоф 3 жовтня представив проект необов’язкового заяви про обрізання Риксдагу, шведського парламенту, де його партія займає третє місце з 18 відсотками місць. Під назвою «Заборона немедичного обрізання» пропонований текст, по якому ще не заплановано голосування, говорить: «Риксдаг підтримує пропозицію про введення заборони на немедичне обрізання дітей і оголошує про це уряду».

У супровідній записці Йомсхофа про проект клопотання він писав, що практика, яку євреї виконують на 8-денних немовлят і багато мусульмани здійснюють трохи пізніше в дитинстві, «є регулярним зловживанням щодо окремої дитини, а також порушенням цілісності і самовизначення дитини».

У записці також розглядається, що кілька медичних асоціацій і агентств у Швеції виступають проти немедичного обрізання хлопчиків на цих підставах, хоча це і не заборонено законом.