У Британії світові зірки виступили проти виходу з Євросоюзу

Відкритий лист з протестом музиканти підписали і адресували Терези Мей.



Британські зірки шоу-бізнесу, серед яких Стінг, Ед Ширан і лідер Gorillaz Деймон Албарн, написали відкритий лист, в якому виступили проти Brexit. Адресоване воно було прем’єр-міністру країни Терези Мей. Про це пише The Guardian.

Автором листа виступив Боб Гелдоф. Підписалися під ним також Брайан Іно, Пол Саймон, лідер групи Pulp Джарвіс Кокер, ударник групи Queen Роджер Тейлор, екс-клавішник Pink Floyd Нік Мейсон та інші.

В листі було зазначено, що у зв’язку з падінням курсу національної валюти в країні підвищилися ціни на обладнання, оренду студій та організацію турів. Падіння курсу фунта стерлінга було спровоковано референдумом про Brexit.

“Ми домінуємо на музичному ринку, і наші гурти, виконавці, автори, продюсери і звукоінженери працюють по всій Європі і всьому світу, і врешті-решт Європа і світ приходять до нас. Чому? Тому що ми чудові музиканти і наша музика… охоплює всіх і кожного. І це те, чим насправді є Британія”, – зазначено в листі.