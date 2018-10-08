СБУшник Демчина судиться з Ситником

Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав позов на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про захист честі і гідності. За словами Демчины, він подав позов у зв’язку з поширенням Ситником неправдивої інформації 3 жовтня під час засідання парламентського комітету з протидії корупції, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Він звинуватив мене в причетності до інформаційної кампанії, спрямованої проти нього», — зазначив Демчина. Він додав, що на момент засідання зазначеного комітету всеукраїнська громадська організація «Чесне слово» підтвердила той факт, що саме вона проводила публічні акції з критикою Ситника. За словами Демчины, голова НАБУ не міг про це не знати.

Демчина зазначив, що готовий піти з посади, якщо суд підтвердить звинувачення Ситника в його адресу. Він додав, що глава НАБУ також не повинен триматися за свою посаду.

У своїй позовній заяві перший заступник голови СБУ просить суд визнати недостовірною інформацію, озвучену Ситником на засіданні комітету, визнати її принижує честь, гідність та ділову репутацію, а також спростувати.

У вимогах позову йдеться про таких озвучених Ситником словах: «Частина того, що відбувається, в тому числі, те, що зараз відбувається біля приміщення комітетів… це брутальні брудні кроки з боку окремих фігурантів кримінальних проваджень, які розслідує Антикорупційне бюро… напевно, я єдиний чиновник, який був проанонсований безкоштовно… вважаю, що це надзвичайно брудні кроки з боку пана Демчины, бо захищатися необхідно більш цивілізованим способом, а не шляхом зібрання титушек».

Разом з тим Демчина зазначив, що СБУ може надати громадськості конкретні результати, що свідчать про продуктивності з антикорупційної боротьбою. Він нагадав, що з 2015 по 2018 року спецпідрозділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю розслідують 32 кримінальні провадження, в яких 33 особи підозрюються у вчиненні корупційних дій. Крім того, Демчина зазначив, що про підозру повідомили одного з керівників та двох суддів апеляційних судів, суддів окружного адмінсуду, 8 керівників і 17 суддів районних, міжрайонних і міських судів.

Таким чином, за словами Демчины, висловлювання Ситника про відсутність результативності роботи СБУ в цьому напрямку не відповідають дійсності.

Зазначимо, Павла Демчину ЗМІ називають людиною Ігоря Кононенка.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАБУ підготувало Демчине підозра в незаконному збагаченні. А президент України Петро Порошенко призначив дружину скандального СБУшника, Тетяну Демчину, суддею Оболонського райсуду Києва. Також Порошенко присвоїв Павлу Демчине нове звання.

Крос того Рівненський міський суд дозволив Демчине не платити банку «Родовід» заборгованість за кредитом у розмірі $31 тис. і 103 тис. гривень. Крім того СБУшник подав до суду на журналістів, які звинувачували його в пособництві терористам.