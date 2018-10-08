Названі лауреати Нобелівської премії в галузі економіки

Її присудили за облік змін клімату і зростання технологій в макроекономіці.



Стали відомі володарі Нобелівської премії по економіці. У цьому році її володарями стали вчені Вільям Нордхаус і Пол Ромер. Про це пише The Guardian.

Нордхаусу присудили премію за інтеграцію змін клімату в макроекономічний аналіз. Що стосується Ромера, то він отримав премію за інтеграцію в дану сферу технологічних інновацій.

Оголошення імен переможців відбулося під час прес-конференції у Стокгольмі.

У цілому, до цього моменту були оголошені імена лауреатів Нобелівської премії цього року. Вручення премії в області літератури в цьому році було скасовано у зв’язку зі скандалом в комітеті.