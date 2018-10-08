В метро Парижа чоловік, озброєний ножем атакував поліцейських

Озброєний ножем 35-річний чоловік напав на двох поліцейських.



В метро Парижа в понеділок, 8 жовтня, чоловік, озброєний ножем, напав на поліцейських. Про це повідомила радіостанція Europe 1.

Інцидент стався вранці на станції Barbes – Rochechouart на другій лінії паризького метро.

За даними ЗМІ, перед нападом чоловік просив сигарет у пасажирів на платформі, а потім дістав ніж і з криком побіг до поліцейських. Правоохоронці знешкодили нападника.

За словами поліцейських, на них напав житель Парижа, раніше вже залучався до відповідальності за зберігання наркотиків, нелегальне носіння зброї та насильство.

Чоловік поміщений під варту.