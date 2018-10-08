У Британії екс-охоронець принца уникнув в’язниці за дитячу порнографію

Принц “заступився” за свого колишнього співробітника.



Колишній військовий і охоронець принца Гаррі 47-річний Тімоті Мерфитт уникнув в’язниці після звинувачень у завантаженні дитячих порнографічних фотографії.

Чоловік використовував слова “малюк”, “діти” і “фотографії дівчинки” для завантаження понад 10 тис. еротичних знімків. Докази виявили в квітні минулого року під час обшуку квартири Мерфитта в місті Севенокс графства Кент. Також на комп’ютері колишнього військового знайшли фото дорослої зоофілії.

Суддя пом’якшив покарання Тімоті Мерфитта за зразкову військову службу.

“Ваша історія чудова. Ваші військові досягнення отримали високі оцінки від тих, хто працював з вами. Звинувачення абсолютно не характерні для вас. Нічого подібного не повинно статися знову. Враховуючи вашу співпрацю і інші фактори, я готовий призупинити покарання”, – сказав суддя Мартін Гусейн.

Обвинувач Мері Джейкобсон заявила, що на жорсткому диску Мерфитта зберігаються 170 фото дитячої порнографії вищої категорії. На початку обвинувачений стверджував, що дивився тільки на дорослих. Потім зізнався у скоєному. Стверджував, що не мав сексуального потягу до дітей, а в той час мав посттравматичний стрес від активної служби.

“Це незвичайний випадок. Це не те, що часто бачиться в контексті цього злочину. Існує унікальне пом’якшення, яке супроводжує такий злочин. Мерфитт, безумовно, має серйозний стрес. Збиток, який він завдав, дуже невеликий. Також слід врахувати, що він став підприємцем. У нього працює 11 осіб”, – сказала захисниця Ребекка Нієто.

Мерфитт був засуджений до шести місяців в’язниці замість 2-х років, і до 160 годин громадських робіт. Його ім’я буде в реєстрі сексуальних правопорушників протягом семи років.