У країнах ЄС зросли ціни на житло

Фахівці проаналізували ціни на будинки в країнах Європи.



Ціни на будинки в ЄС у другому кварталі 2018 року зросли майже на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі дані подає Євростат.

Серед країн-членів, дані яких враховані у статистиці, найвищий річний приріст цін на житло у другому кварталі 2018 зафіксований в Словенії (+13,4%), Ірландії (+12,6%), Португалії (+11,2%) та Угорщині (+10,4%). У Швеції та Італії відзначили спад: -1,7% та -0,2%.

У порівнянні з попереднім кварталом найбільше зростання спостерігалося в Словенії (+4,2%) і на Мальті (+3,2%), у Латвії та Румунії (обидві +3,1%), тоді як зниження спостерігалося лише в Хорватії (-0,2%).

За даними Євростату, в період з 2010 по 2017 рік ціни на житло в ЄС зросли на 11%.



